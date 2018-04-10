80 köpek öldü, 100’lercesi risk altında

Kyrenia Animal Rescue (KAR) Sorumlu Veterineri Niyazi Çelebi: “Barınak karantinaya alındı.

Büyük bir bağış kampanyası açıldı, bu yardımlar, aşıların 3 hafta sonraki tekrarı, hasta bakımı ve masrafları için şart… 300’ün üzerinde tedavi olmayı bekleyen, bakım isteyen köpek var, kötü olanlara tedavi, iyi olanlara koruyucu önlemler alıyoruz”

Veteriner Dairesi Müdür Hüseyin Ataben: “İlgili bölgede belediyeler ve barınaklar da tedbire çağrıldı”

Fehime ALASYA

Girne’deki Kyrenia Animal Rescue (KAR) Barınağı’nda 13 gün içerisinde 80’e yakın köpek ‘Gençlik Hastalığı’ olarak bilinen virüs salgını ile yaşamını yitirdi. Barınakta 300’e yakın köpek ise risk altında, karantinaya alındı…

Barınağın sorumlu veterineri Niyazi Çelebi, 13 güde 80’e yakın köpeğin öldüğünü, 300’e yakın köpeğin de bulaşma riskine karşın önlem aldıklarını belirtti.

Çelebi, dün kendilerine ulaşan 7 yeni vakanın daha görüldüğünü kaydederek, aldıkları önemleri işaret etti, ada genelinde araştırılması ve sıkı tedbir alınması gerektiğinin altını çizdi.

Çelebi salgının nereden çıktığını tam olarak kestiremediklerini söylerken, Veteriner Dairesi Müdür Hüseyin Ataben, barınağa dıştan gelen bir köpekle bulaştığını ve yayıldığını ifade etti.

Ataben, gerekli tedbirlerin alındığını, bölgedeki tüm barınaklara uyarıcı mahiyetinde bilgi aktarıldığı kaydetti.

Ataben, hayatını kaybeden hayvan sayısı ile net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, hastalığın insanlar için hiçbir riski bulunmadığının da altını çizdi.

“Hastalığın seyrini kestiremiyoruz”

Kyrenia Animal Rescue (KAR) Barınağı sorumlu veterineri Niyazi Çelebi, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada halk arasında ‘gençlik hastalığı’ olarak bilinen virüsün kısa sürede birçok hayvanın ölümüne neden olduğu belirtilirken, yüzlerce köpeğin de risk altında olduğu gerekçesiyle karantinaya alındığı ve bakım sürecinin başlatıldığını kaydetti.

Yaşananların ardından barınaktaki iyileşme sürecinden memnun olduklarını belirten Çelebi, “Hastalığın ateşi söndü” diyerek, buna karşın hastalığın seyrini kestiremediklerini belirtti.

Hastalığın üç ay süresince bulaşma riskinin bulunduğuna dikkat çeken Çelebi, “300 ün üzerinde tedavi olmayı bekleyen, bakım isteyen köpek var, kötü olanlara tedavi, iyi olanlara koruyucu önlemler alıyoruz. Dün 7 tane hayvan geldi, bugün 3 tane mi gelir 15 tane mi bilinmez…” dedi.

Barınaktan yardım çağrısı…

Barınak ise sosyal medya hesabından yapılan çalışmalar, hastalık ve buna ilişkin pek çok bilgi paylaşarak, gönüllülerden yardım beklendiğini duyuruyor. Tedavi masraflarının üstlenilmesi için destek için çağrısı yapan barınak, bunun yanında günlerdir kendilerine destek olan pek çok insan da teşekkür etti.

Barınaktaki durumun hala kritik olduğunu ifade eden barınak yetkilileri, sadece kurtarma merkezinde bulaşıcı risk olduğunu belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada hastalıkla ilgili bilgi verilirken, 300’ün üzerinde tedavi olmayı bekleyen, bakım isteyen köpek olduğu belirtildi.

Barınak tarafından yapılan yardım çağrısında gönüllülerin aşağıdaki hesap numarasından yardımcı olabileceği belirtiliyor:

UK A/C Name Kyrenia Animal Rescue. HSBC 40 - 21- 02 11364812 TRNC CREDITWEST £ A/C 37 -301 - 0000000714 TL A/C 32 - 301 – 00000000056

Kyrenia Animal Rescue (KAR) Sorumlu Veterineri Niyazi Çelebi:

“Barınak karantinaya alındı”

“Son birkaç hafta içerisinde büyük kayıp yaşadık, ölen hayvanların başka sorunları da vardı, iki enfeksiyon birleşti, o yüzden 80’e yakın hayvan ölümü yaşadı.

Kalabalık ortam, moral çöküntüsü, aşısız olmaları ve bağışıklık sistemlerinin de daha zayıf olması nedeniyle hastalık ölümcül hale geldi, bu yüzden yaşamını kaybedenler oldu.

Cumadan beri 3 hayvanımızı kaybettik, giderek bu durumun önüne geçiyoruz.

Ben ve birlikte çalıştığım veteriner Melda Kulle, günlerdir bu konuda elimizden geleni yapıyoruz.”

“Öksürük, burun akıntısı, gözyaşı semptomları ile görülen ve diğer köpeklere de bulaşan bir hastalık”

“İskele Barınağı’ndan sahiplenen köpekte bu rahatsızlığı gördük, ardından bu barınağa nasıl geçtiğini anlamadık. Öksürük, burun akıntısı, gözyaşı semptomları ile görülen ve diğer köpeklere de bulaşan rahatsızlıktır. Öksürük ve hapşırık ile bulaşabilir, o yüzden barınakta çok sıkıntı yarattı. Aşılama koruyucudur ama barınaktaki köpekler de aşısız olduğu için çok etkilendi.

Girne Barınağında yaklaşık 80’e yakın köpek 13 gün içinde hayatını kaybetti. Bu büyük bir kayıp… Hemen köpek giriş çıkışlarını durdurduk. Cuma günü orada büyük bir program başlattık. 11 kişi barınaktaki tüm köpekleri aşıladık. Kötü durumda olan 50’yi aşkın köpekte tedavi başlatıldı.”

“Bu hastalığın insanlar için riski yok”

“Damar yolları açıldı. Bugün yeni vaka olarak 7 köpek geldi. Aşılama normalde sağlıklı köpeklere yapılıyor ama maddi olarak sadece bağış esasında yürütülen barınağa önceden aşı yapmak mümkün değildi. Bile bile risk aldık ve tümünü aşıladık. Hasta olanlar ortaya çıktı. Bu riski göze almasaydık tüm barınağın hayatına mal olabilirdi.

Şu an gelişmelerden memnunuz, hastalığın ateşi söndü. Bu hastalığın insanlar için riski yoktur. Halk arasında Gençlik Hastalığı olarak biliniyor.

Bugün veteriner dairesi de olaya müdahale etti, yapılanları takip ediyor, giriş çıkışı yasakladılar. Zaten biz de bu tedbirleri almıştık.

Diğer barınaklarla ilgili bir bilgim yok. Bence diğer barınaklar da karantinaya alınmalı, bakılmalı, tedbir alınmalı. Özellikle barınağı olan belediyelerin dikkatli olması lazım… Hastalığın özelliği 3 aya yakın bir sürede yayılmasıdır.”

“Aşıların 3 hafta sonraki tekrarı, hasta bakımı ve masrafları için yardım şart”

“Artık barınağımızı kapattık, mevcut köpeklerimizin bağışıklıklarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Barınak karantinaya alındı.

Büyük bir bağış kampanyası açıldı, bu yardımlar, aşıların 3 hafta sonraki tekrarı, hasta bakımı ve masrafları için şart… Köpek şovu vardı o iptal edildi.

300 ün üzerinde tedavi olmayı bekleyen, bakım isteyen köpek var, kötü olanlara tedavi, iyi olanlara koruyucu önlemler alıyoruz. Kötüleşen hayvanlara damar yolu açıp serum veriyoruz, bugün 7 tane hayvan geldi, yarın 3 tane mi gelir 15 tane mi bilinmez…

Ölen hayvanlar da barınak yanındaki alana güvenilir olarak gömüldü, bundan duyulacak hiç şüphe ve endişe yok”

Veteriner Dairesi Müdür Hüseyin Ataben:

“İlgili bölge, belediyeler barınaklar da tedbire çağrıldı”

“Barınakta sorun olduğuna dair bilgi geldi. Veterinere görevlendirdik. Gerekli karantina tedbirleri alındı, hayvan giriş çıkışları durduruldu.

İlgili bölge, belediyeler barınaklar da tedbire çağrıldı.

Barınak hareketlerini sınırlı tutmaları, hayvan alıp vermemelerini istedik. Hayvan kabulü ve hayvan verme durumunu durdursunlar diye uyarıda bulunduk. Çevredeki diğer hayvanları da riske atmamak ve hastalığın yayılmasını engellemek için hayvan giriş çıkışına yasak getirildi.

Gençlik hastalığıdır. Bu hastalık kimi zaman ölümcül olabiliyor, özellikle aşısız hayvanlarda… Bu ölümcül olma riski de çeşitli etkenlere göre değişebiliyor. Barınaklardaki yoğunluğa göre, enfeksiyon cinsine göre gibi çeşitli etkenler söz konusu…

Burada da barınaktaki hayvanlar dıştan gelen bir hayvandan, aşsız oldukları için bulaştılar. Hastalık, dıştan gelen hayvan ile bulaştı ve barınağa yayıldı.

Dezenfekte tedbirleri tümden alındı. Özel veteriner hekim görevlimiz de orada tedbirleri alıyor, hastalığı durdurduk fakat yayılmasını engellemek için uğraşıyoruz. Önemli olan barınaktaki ve sokaktaki başıboş köpeklerin korunmasıdır.

Şunun altını çizmek isterim ki ortada halka sağlığını riske atacak bir durum yok.”