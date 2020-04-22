80 kişi tutuklandı

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 21- 22 Nisan tarihleri arasında saat 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 41 kişinin kısmi, 39 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 80 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.