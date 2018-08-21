8 yılda, 7 büyük ikramiye!

Meltem SONAY

Türkiye Cumhuriyeti Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün çekilişi yapılan Milli Piyango çekilişi sonucu bu hafta Antalya, Tekirdağ, İstanbul’la birlikte büyük ikramiyenin vurduğu Kuzey Kıbrıs’taki çeyrek bileti satan bayi Yakup Yücel, 8 yılda 7. kez büyük ikramiye vuran bileti satmanın mutluluğunu yaşıyor.

Milli Piyango’nun 2 milyon 500 bin TL’lik büyük ikramiyesinin vurduğu çeyrek bileti kime sattığını bilmediğini ifade eden Şanslı Biletçi Yakup Ulaş, “Bir piyangocu olarak çok mutluyum. Özellikle Milli Piyango’nun büyük ikramiyesinin buraya vurması büyük şans, kazanan da bu şansı benim elimden almış oldu, mutluluk verici” diyor.

‘Daimi müşterilerime kazandırmak beni daha da mutlu eder’

8 yıldır Piyango Bayiliği yapan Yakup Ulaş, gezerek bilet sattığını ifade ederken, “Sürekli müşterilerim var. Her zaman aynı yerlere giderim, her gün gittiğim bir bölge var. Bazen gittiğim yerlerde bilet alan başkaları da oluyor tabi ama özellikle daimi müşterilerimden birine kazandırmak beni daha da mutlu eder” şeklinde konuşuyor.

“Her gün evden ‘Ya sattığım bilete, ya da elimde kalana ver’ dileği ile çıkarım”

8 yılda 7. kez büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti sattığını ifade eden Ulaş, “Herkes, ‘bana çıksın, bu sefer çıkacak’ umudu ile bilet alır. Ben de her gün evden ‘Ya sattığım bilete, ya da elimde kalana ver’ dileği ile çıkarım” diyor.

“Bir daha senin sattığın bilete çıkmaz diyen çok ama…”

‘Şanslı Biletçi’ olmanın ilk birkaç gün işlerini olumlu etkilediğini ve insanların ‘kazandıran biletçi’ olarak kendisinden bilet almak istediğini ifade eden Yakup Ulaş, bir süre sonra işlerinin rutine döndüğünü belirtti.

Yakup Ulaş, “‘Sen sattın bir daha sana çıkmaz diye düşünen, söyleyen de çok var ama 8 yılda da 7 kez büyük ikramiye çıkan bileti sattım” diyor.

“Bu günlerde ihtiyaçlı birinin yüzünün gülmesine aracı olmuşsam ne mutlu bana”

“Bu biletin sahibi kimdir bilmem, iyi günlerde kullanmasını, harcamasını dilerim. Özellikle de ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu günlerde ihtiyaçlı birinin yüzünün gülmesine aracı olmuşsam ne mutlu bana” diyen Piyango Bayii Yakup Ulaş, en büyük şansı ‘DEVLET PİYANGOSU’nda gördüğünün de altını çiziyor.