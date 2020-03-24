8 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Mağusa’da dün 8 yaşındaki Muhammed Yazar oynamak için üzerine çıktığı çardağın tahtasının kırılması sonucu yaklaşık 2,50 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı
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Mağusa’da dün Antalyalılar bölgesinde 8 yaşındaki Muhammed Yazar (E) oynamak için üzerine çıktığı çardağın tahtasının kırılması sonucu yaklaşık 2,50 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Yazar, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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