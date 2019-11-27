8 tüp bebek merkezine mercek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ‘8 yeni tüp bebek merkezine izin’ iddiaları ile ilgili YENİDÜZEN’e açıklamada bulundu, “iddiaların doğru olmadığını” söyledi. Pilli, “Var olan 8 merkezin altyapı konusunda güncel standartlara uyması için zaman tanındı, ancak yeni izin verilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil” diye konuştu.

Dila ŞİMŞEK

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “8 yeni Tüp Bebek Merkezine izin verildi” iddialarının doğru olmadığını söyleyerek, var olan 14 merkezden 8’inin standartlara uygun olmadığını ve düzenleme yapılması için zaman tanındığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşarak Tüp Bebek Merkezlerinin ülkeye önemli bir getirisi olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı Ali Pilli, birkaç sene önce yenilenen tüzük ile bazı kurumların altyapı bakımından standardın altında kaldığını ifade etti.

Pilli, bu nedenle denetlenip eksikliği gözlemlenen sekiz kuruma gereken uyarıların yapıldığını ve mevcut kriterlerin yerine getirilmesi için süre tanındığını dile getirdi.

Koordinasyon kurulu üyesi Doktor Musa Olgu, sekiz merkeze izin verildiği gibi bir duyum almadığını vurgulayarak, “Tüp Bebek Merkezleri ile ilgili yasa 2014’te geçti, 2016’da ise tüzüklerle desteklendi. Bu tarihlerde açılan kurumların hepsi, düzenlenen uygulamalar çerçevesinde çalışmalarına başladı. Ancak öncesinde açılan 8-9 merkezin ruhsatlarını yenilemesi gerekiyor. 8 merkez denilirken, bundan bahsedildiğini düşünüyorum” dedi.

Özel Hastaneler Birliği Başkanı Doktor Hayat İzel ise, “Belirlenen yeni kurallarda, önceye kıyasla özellikle altyapıda düzenlemeye gidildi. Bu nedenle, önceden izin verilmiş bazı merkezlerin kendini yenilemesi veya kapatılması gerekiyor. Ancak kendini yenilemeye karar veren merkezler için süre tanınmalı ki, o merkez kendisini standartlara uygun hale getirebilsin” şeklinde konuştu.

Kurul, son denetimini Ekim’de yaptı

Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan Koordinasyon Kurulu, ülkedeki Tüp Bebek Merkezleri’nin denetimini üstleniyor.

Kurul, son denetimini Ekim ayında gerçekleştirdi.

Koordinasyon Kurulu, merkezlerdeki eksiklikleri rapor ederek Sağlık Bakanlığı’na rapor olarak iletiyor ve kurumla ilgili son kararı sadece Sağlık Bakanı alabiliyor.

Olası yeni Tüp Bebek Merkezleri, 2014’ten beri yürürlükte olan uygulamaya göre altyapı hazırlıklarını tamamladıktan sonra Bakanlığa başvuruda bulunduktan sonra, denetimle onaylanması durumunda izin alarak başlıyor.

“8 yeni merkeze izin verildiği asla doğru değil, 8 merkez eksikliklerini gideriyor”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni merkezlere izin verilmediğini, eksikliklerinin giderilmesi için sekiz merkeze süre tanındığını dile getirdi. Pilli, “Altyapı bakımından, yeni tüzüğe kıyasla standardın gerisinde kalan sekiz merkeze gereken uyarılar yapıldı ve süre tanındı. Belirlenen sürede gelişme yaşanmazsa bunun önlemi de alınacaktır. Ancak yeni merkeze izin verildiği tamamen yanlış bir bilgidir. Altyapıdaki eksiklikler ise, sağlığı etkileyecek düzeyde değildir. Sadece kalite standartları belirlenmiştir” dedi.

Özel Hastaneler Birliği Başkanı Doktor Hayat İzel:

“Bazı merkezlerin fiziki sıkıntıları şimdilik olabilir ancak bu işlem kalitesini etkilemez”

“Tüp Bebek Merkezleri ile ilgili, birkaç sene önce belirlenen bazı standartlar var. Sağlık sektörü sürekli kendini yenileyen ve gelişen bir sektör olduğundan, yıllar geçtikçe standartlarda da buna yönelik gelişme yaşanabiliyor. Belirlenen yeni kurallarda, önceye kıyasla özellikle altyapıda düzenlemeye gidildi. Örneğin önceden metrekare ve tavan ölçüsü aranmazken, bunlar için standartlar getirildi. Bu nedenle, önceden izin verilmiş bazı merkezlerin kendini yenilemesi veya kapatılması gerekiyor. Ancak kendini yenilemeye karar veren merkezler için süre tanınmalı ki, o merkez kendisini standartlara uygun hale getirebilsin. Bu merkezlerin sağlık alanında eksiği yoktur. Sadece gelişen standartlara ayak uydurması gerekir. Merkezler sıklıkla denetleniyor. Koordinasyon Kurulu son denetimini 20 gün önce yaptı ve bence Kıbrıs’ta en çok denetlenen yerlerden biri tüp Bebek Merkezleridir. Tüp Bebek Merkezleri ülkenin lokomotifidir. Kıbrıs Avrupa ile rekabet durumundadır ve önümüzdeki yıllarda bir numara olma şansı vardır. Ülkeye ekonomik olarak ciddi girdileri vardır. Bazı merkezlerin fiziki sıkıntıları şimdilik olabilir ancak bu işlem kalitesini etkilemez. Önceki aranan şartlarla, son tüzükteki aranan şartlar değiştiği için bazı merkezler sorun yaşadı”

Koordinasyon kurulu üyesi Doktor Musa Olgu:

“8 merkeze izin verildiğini düşünmüyorum, böyle bir şey olsa bilirdim”

“Tüp Bebek Merkezleri ile ilgili Koordinasyon Kurulu düzenli olarak denetimlerini sürdürüyor. Son denetim Ekim ayında yapılmıştı. Rutin denetimin yanı sıra ihbar doğrultusunda da denetim yapılabiliyor. Şu anda ülkemizde toplam 14 merkez bulunmakta. Kurul bunları denetleyerek, eksiklikleri ve kapatılması gerekiyorsa bunu raporlayarak ilgili otoriteye yani Sağlık Bakanı’na iletir. Kurul aslında tavsiye ve öneri niteliğindedir çünkü nihai kararı Bakan veriyor. Sekiz yeni merkezin açılacağı iddiası ile ilgili bir haberim yok. Yeni kurumlar açılacak olsa bunu mutlaka bilirdim. Tüp Bebek Merkezleri ile ilgili yasa 2014’te geçti, 2016’da ise tüzüklerle desteklendi. Bu tarihlerde açılan kurumların hepsi, düzenlenen uygulamalar çerçevesinde çalışmalarına başladı. Ancak öncesinde açılan 8-9 merkezin ruhsatlarını yenilemesi gerekiyor. 8 merkez denilirken, bundan bahsedildiğini düşünüyorum. Yani hiç yoktan yeni merkezlere izin verildiğini düşünmüyorum.”