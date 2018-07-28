8 ‘Meydan İtfaiye Memuru’ için münhal

Sivil Havacılık Dairesi’nde istihdam edilmek üzere 8 Meydan İtfaiye Memuru için münhale çıkıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan münhale göre, aranan nitelikleri taşıyanlar 23 Temmuz - 31 Ağustos, 2018 tarihleri arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvurabilecek, münhal kadronun yazılı yarışma sınavı da 10 Kasım 2018, Cumartesi günü yapılacak.

Münhal kadro için aranan ‘GENEL KOŞULLAR’sa şöyle:

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;

2. On yedi yaşını bitirmiş olmak

3. Kamu Görevlileri Yasası'nda öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşullarını taşımak;

4. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

5. Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme) hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak; Ancak, on altı yaşından küçüken yukarıda öngörülen suçları işleyenlere, bu bend kuralları uygulanmaz ve kamu görevine girme hakları saklıdır.

6. Yurt ödevi (mücahitlik veya askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;

7. Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu raporuyla onaylanmış olmak;

8. Kamu görevinden emekli maaş ı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevinden azledilmemiş olmak; (görevden uzaklaştırılmamış olmak);

B) Münhal kadro için aranan ÖZEL KOŞULLAR: Konu m ün hal kadrolaya hizmet dışından başvuracak tüm adayların ALT DÜZEY yeterlik sınavını geçme koşulu yanında aşağıda belirtilen nitelikleri de taşımaları gerekmektedir