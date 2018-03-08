8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Yürüyüşü yapılıyor
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Yürüyüşü, “Kadınlar Faşizme, Gericiliğe ve Savaşlara Karşı Yürüyor” temasıyla yapılıyor....
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Yürüyüşü, “Kadınlar Faşizme, Gericiliğe ve Savaşlara Karşı Yürüyor” temasıyla yapılıyor.... Yürüyüş, Dereboyu’nda bulunan trafik ışıkları bölgesinden başladı, Meclis önünde tamamlanacak...
Fotoğraflar: Ayşe GÜLER
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