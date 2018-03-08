Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Yürüyüşü yapılıyor
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Yürüyüşü yapılıyor

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Yürüyüşü yapılıyor

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Yürüyüşü, “Kadınlar Faşizme, Gericiliğe ve Savaşlara Karşı Yürüyor” temasıyla yapılıyor....

A+A-

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Yürüyüşü, “Kadınlar Faşizme, Gericiliğe ve Savaşlara Karşı Yürüyor” temasıyla yapılıyor.... Yürüyüş, Dereboyu’nda bulunan trafik ışıkları bölgesinden başladı, Meclis önünde tamamlanacak...

28876333_10204657960124600_1842522953_o.jpg

kadinlar-eylem.jpg

Fotoğraflar: Ayşe GÜLER

Bu haber toplam 343 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler