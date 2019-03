Sendikalar ve Sivil Toplum Örgütleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlıyor...

İşte mesajlar:

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Kadın Eğitimi Kolektifi, Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi, BES, GÜÇ-SEN, HAK-SEN, KTÖS, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu’nun ortak organizasyonuyla 8 Mart Yürüyüşü gerçekleştiriliyor.

Kadın Eğitimi Kolektifi aracılığıyla örgütler tarafından yapılan ortak açıklamada, yürüyüşün ,bugün saat 17.30’da Dereboyu Citroen Işıkları’ndan başlayarak Meclis önünde tamamlanacağı hatırlatılarak, kamusal kreş, her bölgeye sığınma evi, özel sektörde sendikalaşma gibi taleplerle gerçekleştirilecek yürüyüşün herkese açık olduğu duyuruldu.

KIBRIS TÜRK HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI TÜM EMEKÇİ KADINLARIN GÜNÜNÜ KUTLADI

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, 8 Mart 1857’de daha iyi çalışma koşulları için direnen ve bu uğurda hayatlarını kaybeden tüm emekçi kadınları saygı ile andı; tüm emekçi kadınların gününü kutladı. Sendika Başkanı Ali Özgöçmen, dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden kadınlara da rahmet diledi ve kazadan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

GİRNE DÜŞÜNCE DERNEĞİ KADINLARIN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN ERKEKLERİNKİYLE EŞİT OLARAK SAĞLANMASI GEREKTİĞİNİ KAYDETTİ

Girne Düşünce Derneği, kadınların temel hak ve özgürlüklerinin erkeklerinkiyle eşit olarak sağlanması gerektiğini kaydetti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Dernek Asbaşkanı Sadiye Ada Raman, kadınların da çözüm müzakerelerinde masada olması gerektiğini ifade etti ve siyasette kadın temsiliyetinin kadınların görünür olması için şart olduğunu belirtti.

“Adanın kuzeyinde kayıt dışı çalıştırılan kadın emeği göz ardı edilmekte, özel sektörde ve kamuda çalışan kadınların hakları gasp edilmektedir. Özel sektörde çalışan kadınların çalışma saatlerinin tekrardan düzenlenip kayıt altında tutulması ve denetlenmesi gerekmektedir” diyen Raman, kamuda çalışan kadınların yıpranma payları konusunda düzenlemeler yapılması gerektiğini de vurguladı.

TATAR, 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk kadının gerek varoluş ve özgürlük mücadelesi ile devlet kurma sürecinde; gerekse ekonomideki sıfır noktasından belirli bir kalkınmışlık düzeyine erişilmesi hamlelerinde çok değerli katkıları olduğuna dikkati çekti.

Tatar, Ulusal Birlik Partisi olarak kadının her alandaki etkinliğini artırmayı bir görev saydıklarını da vurguladı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bir anne, bir eş, bir hayat arkadaşı olan kadına yönelik şiddet ve istismara başvuranlar için her türlü cezalandırıcı ve önleyici düzenlemenin yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Birleşmiş Milletler örgütü, kadının yaşamımızdaki rolü ve önemimin vurgulanması, kadın sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla 1977 yılında, 8 Mart’ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan etmiştir.

Bu doğru kararın önemli bir farkındalık yarattığı kesindir.

Dünyada ve ülkemizde kadının hayatımızdaki rolü her geçen yıl artmakta, kadın sorunlarına çözüm bulma çabaları hız kazanmaktadır.

Yapılması gereken ise, her yıl, geçmiş yılın muhasebesi yapılarak biraz daha ileri gidilmesi için tedbirler alınmasıdır.

Kıbrıs Türk kadını gerek varoluş ve özgürlük mücadelemiz ile devlet kurma sürecimizde gerekse sıfır noktasından belirli bir kalkınmışlık düzeyine erişilmesi için yapılan ekonomik hamlelerde çok değerli katkılar sağlamıştır.

Kadınlarımızın bugün de yaşantımızda çok önemli yerleri vardır.

Kıbrıs Türk kadını yasamadan yürütmeye ve yargıya, iş dünyasından kültür sanata pek çok alanda kendini ispatlamıştır. Biz, Ulusal Birlik Partisi olarak kadının her alandaki etkinliğini daha da artırmayı bir görev sayıyoruz.

En büyük sorunumuz ise bir anne, bir eş, bir hayat arkadaşı olan kadına yönelik şiddet ve istismardır.

Kadına yönelik şiddet ve istismar asla kabul edilemez. Çağdaş insan için kadına yönelik şiddet ve istismar büyük bir ayıptır. Devletler, hükümetler ve toplumlar bu ayıbın giderilmesi üzerinde önemle durmalıdır.

Kadına yönelik cinsel istismar, şiddet haberlerinin medyamızda yoğun bir şekilde yer alması, televizyon haberlerinden izlediklerimiz, duyduklarımız bizleri üzmektedir. Bunların bize gösterdiği gerçek ise daha çok çalışmamız gereğidir. Bu nedenle Devletin ilgili tüm kuruluşları ile sivil toplum örgütleri çalışmalarını daha da artırarak, etkinleştirerek yaşanan sıkıntıların geride kalmasını başarmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadınlara sağlık, başarı ve mutluluklar diliyor, herkesi saygıyla selamlıyorum.”

TÜRK-SEN’DEN “EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET” VURGUSU

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, her zaman kadın erkek eşitliğini ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesini savunan bir örgüt olarak bu yöndeki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Bıçaklı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bütün dünyada olduğu gibi KKTC’de de yıllarca mücadele edilerek kazanılan kadın hakları gün geçtikçe daha da geliştirilmesi beklenirken, hükümetler tarafından daha da gerilettirildiğini savundu.

“Özellikle son dönemlerde adına Kamu Reformu diyerek çalışanların hakları ciddi şekilde budanmak istenmektedir” diyen Bıçaklı, her zaman kadın erkek eşitliğini ve “eşit işe eşit ücret” ilkesini savunan bir örgüt olarak bu konuda mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Bıçaklı, şöyle devam etti.

“Beklentimiz, gerek ülkemizde gerekse dünyada özellikle’de Kadın Emekçilerin hakları, korunarak hatta artırılarak kadınlarımızın daha Sağlıklı, daha Mutlu ve Barış içinde bir hayat sürdürmeleri sağlanır” ifadelerini kullandı. Türk-Sen olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlar sağlıklı, mutlu huzurlu bir yaşam dileriz.”

HÜR-İŞ “KADINLARIMIZIN ONURLU YAŞAM VE HAYAT MÜCADELELERİNDE YÜCELMELERİ İÇİN DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLACAĞIZ”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İŞ), bağlı sendikaları ile birlikte, her koşulda, her zaman, her yerde kadınların onurlu yaşam ve hayat mücadelelerinde daha da yücelmeleri için dayanışma içinde olacağını bildirdi.

Hür-iş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yayımladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, dünyada ekonomik krizlerde, düşük ücrette, sömürü düzeninde, haksızlık ve ezilen sınıf olarak gelişmemiş ülkelerde hayatın en zor anları, en zor koşullarının kadınlar için olduğunu kaydetti.

Yeltekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, ülkede kadına karşı işlenen suçların gün geçtikçe arttığına, kadın cinayetlerinin neredeyse iş cinayetlerinin sayısına ulaştığına dikkat çekti.

Yeltekin, ülkede kadınların sorunlarının ciddi anlamda giderek arttığını ve her türlü olumsuz koşulun etkisinin kadınları mağdur ettiğini kaydederek, Cumhuriyet Meclisi’ndeki 9 kadın milletvekilinin bu konuda hiçbir adım atmadığını savundu.

SİBEL SİBER “KADINLARIMIZIN EŞİT VE ÖZGÜR BİREYLER OLARAK VAR OLMALARI İLE DAHA GÜZEL BİR DÜNYAYA ULAŞILACAK”

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Sibel Siber, yaşamın her alanında üreten, emek veren, ter döken tüm kadınların, güven içinde, hak ve adalet ilkeleri temelinde eşit ve özgür bireyler olarak var olmaları ile daha güzel bir dünyaya ulaşılacağını vurguladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Sibel Siber, devlette ve diğer üst kademe yönetimlerinde, karar alma mekanizmalarında kadın sayısının artmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Donanımlı ve yönetim kabiliyeti yüksek kadınların bu görevlere gelmesi ile daha iyi bir yönetim anlayışının yerleşeceğine hiç şüphe yoktur” dedi.

Yönetimde daha çok kadın ile daha iyi bir yönetim algısının ve bu yönde toplum bilincinin yerleşmesi için çok yönlü çaba ortaya koymak gerektiğine dikkat çeken Siber, bu çabada en büyük görev ve sorumluluğun üst kademe yönetimindeki kadınlara düştüğünü, çünkü onların başarılarıyla, özgüvenli çalışmalarıyla toplumun birer rol modeli olduklarını vurguladı.

Siber mesajında şunları ifade etti:

“Ülkemizdeki kadın sorunlarına çözüm bulmak için devletteki ilgili birimlerin durum tespiti yaparak, kurumsal bir yapı içerisinde çözüm üretmesi yanında sivil topluma da büyük görevler düşmektedir. Sivil toplum ile iş birliği halinde toplum bilincini yükseltecek eğitim çalışmaları ve uluslararası kurumlarla ortak çalışmalar ile kadınlarımızın yüz yüze kaldığı birçok sorunu aşmak mümkündür.

Her olumlu adım ile bir engel aşılacak ve daha kaliteli bir yaşama ulaşılacaktır. Günümüzde ne yazık ki savaşların ve göçlerin yarattığı travmalar yanında kadına şiddet bu yüzyılın da utancı olmaya devam etmektedir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bir kez daha ülkemizde ve dünyada yaşamın kalitesini aşağı çeken tüm olumsuzlukların ve tüm engellerin kalkacağı, barış ve huzur dolu bir dünya diliyorum.”