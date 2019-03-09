8 Mart çekilişi yapıldı

Devlet Piyangosu’nun 8 Mart çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 68039 numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart çekilişi dün akşam yapıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. 20 TL’den satılacak biletlerin, büyük ikramiyesi ise 600 Bin TL olarak bugünden itibaren satışa sunulacak.

Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilir” denildi.