“8 KİTAP SAKINCALI”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Dipkarpaz’daki Rum okullarına gönderdiği ders kitaplarından 8 tanesine ve 5 Kıbrıslı Rum öğretmene KKTC yetkililerinin ‘onay vermediği’ iddia edildi.

Dışişleri Bakanlığı ise Dipkarpaz Rum İlkokulu ve Ortaokulu’nda yeni eğitim döneminde okutulacak ders kitaplarının söz konusu okullara sorunsuz şekilde ulaştırıldığını belirtti, 107 Rumca ilkokul kitabı, bakanlığa ulaştırılan 149 Rumca ortaokul/lise kitabı, 23 İngilizce, 3 Fransızca kitabında yapılan incelemede 3 ilk, 5 ortaokul ve lise kitabı içerikleri açısından SAKINCALI bulunduğunu açıkladı.

Alithia: “8 kitap ve 5 eğitimci kesildi”



Kıbrıs’ın güneyinde yayımlanan Alithia Gazetesi, “8 Kitap ve 5 Eğitimci Kesildi… Dipkarpaz Okullarında Sorun” başlıklı haberinde, onaylanmayan kitaplar arasında tarih ve dil kitapları dışında din kitaplarının olduğunu; bir anaokul, 3 ilkokul ve bir ortaokul öğretmeninin Dipkarpaz’da görev yapmasına izin verilmediğini öne sürdü.

Habere göre, Rum İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu dün yaptığı açıklamada, KKTC makamları tarafından “yasaklandığını” iddia ettiği kitapların ‘Kıbrıs’ı Tanıyın’ isimli kitap gibi bazı edebiyat ve Yunan dili kitapları olduğunu savundu. Fotiu, bu yıl ilk kez din kitaplarının da bu kapsama alındığını iddia etti.

5 öğrenmenin Dipkarpaz’da görev yapmasına “Türkiye’ye karşı” veya “şu parti mensubu” gerekçeleriyle izin verilmediğini savunan Fotiu, bu uygulamaların Viyana Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu ve Rum Yönetimi’nin gerekli şikayetlerde bulunacağını savundu.

Kitapların okullara önceki gün ulaştığını yazan gazete, KKTC makamlarının okullara ulaşmasına “izin vermediği” kitaplardan 3’ünün ilkokul, 5’inin de ortaokul kitabı olduğunu kaydetti.

Haberde, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı “kitaplar Dipkarpaz’a sorunsuz ulaştı” açıklamasına da yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı: “3 ilk, 5 ortaokul ve lise kitabı içerikleri açısından sakıncalı bulundu”

Dışişleri Bakanlığı, Dipkarpaz Rum ilkokulu ve ortaokulunda yeni eğitim döneminde okutulacak ders kitaplarının söz konusu okullara sorunsuz şekilde ulaştırıldığını bildirerek, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bir kez daha yalana başvurarak, makamlarımızı karalamaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Rum Eğitim Bakanı’nın 2017-2018 öğretim yılında Dipkarpaz Rum ilkokulu ve ortaokulunda okutulması öngörülen ders kitaplarını engellediğimize dair açıklamasını esefle karşılıyoruz. Öğrenciler mağdur oluyor gibi izlenim yaratmaya, siyasi kazanım elde etmeye çalışması yüz kızartıcı” ifadelerine yer verilerek şunlar kaydedildi:

“Bilindiği üzere, her yıl, yeni ders yılı öncesinde mutat bir uygulama olarak, Rum okullarında okutulacak kitaplar Birleşmiş Milletler Barış Gücü aracılığıyla Bakanlığımıza iletilerek, ilgili makamlarımızca incelenmektedir.

Bahse konu öğretim yılı için, 107 Rumca ilkokul kitabı, 149 Rumca ortaokul/lise kitabı, 23 İngilizce, 3 Fransızca kitabı Birleşmiş Milletler aracılığıyla Bakanlığımıza ulaştırıldı.

Yapılan incelemede 3 ilk, 5 ortaokul ve lise kitabı içerikleri açısından sakıncalı bulundu.”

“Rum Eğitim Bakanı’nın bu konu üzerinden siyasi kazanım elde etmeye çalışması yüz kızartıcı”

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kitapların barış ve hoşgörü içinde yaşama düşüncesine aykırı, düşmanlık duygularını körükleyici nitelikte olduğu ifade edilerek şunlar da kaydedildi:

“Kitaplar, yeniden gözden geçirilmek, olumsuz ifadelerin halkların birbirlerine saygı duymasını sağlayacak ifadelerle değiştirilmesi talebiyle BM Barış Gücü aracılığıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne iletilmiştir. Bugün ise söz konusu kitaplar Birleşmiş Milletler tarafından Dipkarpaz’a götürülerek Rum ilkokul ve ortaokullarına sorunsuz şekilde teslim edilmiştir.

Rum Eğitim Bakanı’nın kendi halkının çocuklarının eğitim konusunu dahi istismar ederek, bu okullarda okuyan öğrencilerin mağdur oldukları gibi bir izlenim yaratmaya çalışarak siyasi kazanım elde etmeye çalışması yüz kızartıcıdır.

Öte yandan, yaşayan Kıbrıslı Türk öğrencilerimiz için bir Türk okulu açılması hedefiyle yıllardır yapmış olduğumuz girişim ve taleplerimizin Rum Eğitim Bakanlığı’nın retçi tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığını da bu vesileyle hatırlatmak isteriz.”