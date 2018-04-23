8 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Mağusa’da bulunan Glapsides Plajı’nda, dün 15.45 sıralarında, aşırı dalgalı olmasına rağmen denize giren 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Glapsides Plajı’nda denize giren Hüseyin Fidan (E-24), Berat Ataş (E-20), İsmet Tuna Çilsalar (E-20), Osman Kaplan (E-21) ve Taner Turan (E-22); denizin dalgalı oluşu nedeniyle dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdiğini bildiren Polis Basın Subaylığı, adı edilenlerin, sahilde bulunan bir şahıs tarafından kurtarıldığını belirtti.

Söz konusu kişilerin, Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıklarını kaydeden polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Alsancak’ta 3 kişi…

Alsancak'ta bulunan Escape Plajı’nda da, dün öğle saatlerinde, aşırı dalgalı oluşu nedeniyle denize girmemeleri konusunda plaj görevlileri tarafından uyarılmalarına rağmen, denize giren üç kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, plaj görevlisinin uyarılarına rağmen denize giren Ahmet Vashed (E-20), Abdullhman Ayesh (E-20) ve Waleed İsmael (E-20), denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. Escape Plajı’ndaki cankurtaran tarafından kurtarılan bahse konu şahıslar, ambulans ile önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan müdahalenin ardından Ahmet Vashed yoğun bakım servisinde, Abdullhman Ayesh ve Waleed İsmael ise acil serviste kontrol altına alındı.(tak )

