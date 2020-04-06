8 günde 414 tutuklu
Sekiz günde 414 kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı, yasak dinlemeyen bölgeler arasında ise Lefkoşa ve Girne başı çekti.
Sekiz günde 414 kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı, yasak dinlemeyen bölgeler arasında ise Lefkoşa ve Girne başı çekti.
Polis Basın Subaylığı, 30 Mart 6 Nisan tarihleri arasında, ülke genlinde 414 kişinin Sokağa Çıkma Yasağını İhlal ettiğini açıkladı.
Polis, yapılan denetimler neticesinde; toplam 197 kişinin kısmi, 217 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 6 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğunun tespit edildiğini belirtti.
Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 30 Mart - 05 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 180 kişinin kısmi, 202 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 382 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 5 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahısların tutuklanmış olup, soruşturmanın devam etmektedir.
05 - 06 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasındaki bir günlük sürede ise ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 17 kişinin kısmi, 15 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 32 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildiği belirtildi.
Dün tutuklanan söz konusu şahıslara ilişkin de soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Edenlerin Bölgelere Göre Dağılımı: