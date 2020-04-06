8 günde 414 tutuklu

Sekiz günde 414 kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı, yasak dinlemeyen bölgeler arasında ise Lefkoşa ve Girne başı çekti.

Polis Basın Subaylığı, 30 Mart 6 Nisan tarihleri arasında, ülke genlinde 414 kişinin Sokağa Çıkma Yasağını İhlal ettiğini açıkladı.

Polis, yapılan denetimler neticesinde; toplam 197 kişinin kısmi, 217 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 6 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğunun tespit edildiğini belirtti.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 30 Mart - 05 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 180 kişinin kısmi, 202 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 382 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 5 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahısların tutuklanmış olup, soruşturmanın devam etmektedir.

05 - 06 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasındaki bir günlük sürede ise ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 17 kişinin kısmi, 15 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 32 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildiği belirtildi.

Dün tutuklanan söz konusu şahıslara ilişkin de soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Edenlerin Bölgelere Göre Dağılımı: