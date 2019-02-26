Limasol’da dün tutuklanan iki kişi bu sabah mahkemeye çıkarılarak haklarında 8 gün tutukluluk kararı alındı.

Hatırlanacağı üzere dün sabah ateşli silah ihbarı alan polis, Limasol- Mutluyaka’da düzenlediği operasyonda 27yaşındaki Kürt ile 30 yaşındaki bir Suriyeliyi tutukladı. Tutuklanan Kürt’ün, Kıbrıs’ın kuzeyinde işlenen bir cinayetin zanlısı olduğu iddia edildi.

Tutuklananların odasında yapılan aramada dolu bir tabanca, 18 canlı mermi ve sahte olduğuna inanılan bir pasaport ele geçirildi. Polis incelemesinde Suriyeli hakkında Kıbrıs’ın güneyinde işlenen hırsızlık ve kundaklama suçlarından dolayı 2017’de çıkartılmış tutuklama emri olduğu saptandı.

Kıbrıs polisi, adı açıklanmayan ancak Kıbrıs’ın kuzeyinde cinayetten aranmakta olduğu bilgisi bulunduğu kaydedilen Kürt’ün durumunun soruşturmaların sürecinde ve eldeki verilerin incelenmesiyle netleşeceğini açıkladı.