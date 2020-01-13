Dila ŞİMŞEK

Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) gençlere yönelik teknik ve ekonomik destek sunuyor.

Avrupa Birliği fonuyla sağlanan Genç Girişimcileri Teknik ve Ekonomik Destekleme Projesi kapsamında, üç ay boyunca 15 iş fikri üzerinde çalışılacak, 8 en başarılı fikre ise hem eğitim hem de toplamda 60 Bin Euro’luk destek yapılacak.

YENİDÜZEN’e konuşan Proje Koordinatörü İsmail Bayramoğlu ve Operasyon ve İş Geliştirme Koordinatörü Hasan Tabakcı, 27 ay sürecek projenin şu anda çalışma aşamasında olduklarını ifade ederek, Şubat’ta her şehirde bilgilendirme günleri yapılacağını ve tarihlerin duyurulacağını kaydetti.

Proje Koordinatörü İsmail Bayramoğlu, ülkede genç girişimcilerin psikolojik, teknik ve ekonomik destek alabileceği bir mecra olmadığını anlattı.

Öte yandan Operasyon ve İş Geliştirme Koordinatörü Hasan Tabakcı ise, iş planının önemine değindi.

GİGEM Proje Koordinatörü İsmail Bayramoğlu: “Şubat’ta başlayacak geliştirme programı, hızlandırma programı ve küçük bir hibe desteği sunacağız”

GİGEM Proje Koordinatörü İsmail Bayramoğlu, üç senedir görev aldığı kurumdan bahsederek, “SOS Çocukköyü Derneği altında 2017’de hayata geçen bir kurum. Gençlik merkezimiz Girne’de, Viyana’dan gelen fonla yapıldı” şeklinde konuştu.

Merkezin asli görevinin gençlere ve genç istihdama, girişimciliğe ışık tutmak ve yardım etmek olduğunu anlattı.

SOS Viyana’dan sağlanan fonlarla merkez binasının inşa edildiğini, Avrupa Birliği’nden sağlanan fonlarla ekipmanın temin edildiğini ve projelerin çoğunun da bu fonlarla yürütüldüğünü kaydetti.

GİGEM’in gençlerin iş sahasına katılmasını amaçladığını ve bunu sağlamak adına gençlere mesleki eğitimler verildiğini, sektörlerde ihtiyaç duyulan ‘ara eleman’ açığının giderilmesi için çalışıldığını söyledi. Bayramoğlu, gençlere bilgisayar ve dil eğitiminin de verildiğini, şu anda İngilizce ve Yunanca kursları olduğunu ifade etti.

Gençlere sanattan dijitale, birçok konuda eğitim verildiğini belirtti.

Bayramoğlu, şimdiye kadar 470 gence hizmet verildiğini dile getirdi.

“Çalışma Bakanlığı ile ortak yürütülen Gençlere İstihdamı Güçlendirme Projesi’ni sürdürüyoruz. Şu anda başladığımız, Avrupa Birliği fonuyla desteklenen Genç Girişimcileri Teknik ve Ekonomik Destekleme Projesi’ni (GİGHAP) de yürütüyoruz” dedi.

Bayramoğlu, “Genç girişimcilerin destek alabilecekleri teknik ve ekonomik bir kurum yoktur. Birçok gencimizin çok iyi fikirleri var ancak onlara bu alanlarda yardım edebilecek bir mecra yok. Bu nedenle meslektaşım Hasan Beyle gençlere teknik ve ekonomik destek yaratmak için çalışmaya başladık ve birçok paydaşla, uzmanla buluştuk. Yirmi yedi ay sürecek bu proje kapsamında kapasite Şubat’ta başlayacak geliştirme programı, hızlandırma programı ve küçük bir hibe desteği sunacağız” diye anlattı.

Bayramoğlu, ülkedeki genç girişimcilerin ve istihdamın önünü açmak adına, ‘savunucu faaliyetler’ olarak ilgili makamlara önerilerde bulunacaklarını ve şu anda da çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Ayrıca Avrupa Birliği fonu ile ekipmanların geliştirileceği ve ortak çalışma alanlarının daha donanımlı hale getirileceğini açıkladı.





Proje neleri içeriyor?

GİGEM Operasyon ve İş Geliştirme Koordinatörü Hasan Tabakcı: “Kurulacak her işin bir iş planı olması gerek”

GİGEM Operasyon ve İş Geliştirme Koordinatörü Hasan Tabakcı, genç girişimcilerin fikirlerini uygulamaya geçirme noktasında hem psikolojik hem de ekonomik zorluklar yaşayabileceklerini, merkezin de bu noktada onlara yardım amaçlı katkı sağladığını söyledi. Tabakcı, “Özellikle ortak çalışma alanlarının önemi, gençlerin fikir alışverişinde bulunabilmeleri ve kendi serüvenlerine de daha hızlı başlayabilmeleridir. Genç Girişimcileri Teknik ve Ekonomik Destekleme Projesi’ni (GİGHAP) Şubat ayında başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Avrupa Birliği fonu ile küçük hibe programı kapsamında üç ay birlikte çalışacakları 15 fikirden en başarılı 8 fikre toplamda 60 Bin Euro katkı sağlanacağını ifade etti.

Tabakcı, ülkedeki ekonomik şartların, gençlerin GİGEM gibi merkezlere olan ihtiyacını ortaya çıkardığını söyleyerek, “Lokomotif olan sektörler sınırlı, özel ve kamu sektörlerinin durumu ortada… Gençlerin kariyer anlamında, ülke koşullarından dolayı kendi alanlarında ilerleyemedikleri için iş fikirlerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ancak bu noktada da teknik ve ekonomik olarak desteğe ihtiyaçları var. Bizim amacımız onları nelerin beklediğini, ne yapmaları gerektiğini, iş fikirlerini nasıl geliştireceklerini ve iş planlarını yapıp sürdürebilir hale getireceklerini anlatmak” şeklinde konuştu.

Sağlanacak mali katkının ‘bir teşvik ve yardım’ kapsamında olduğunu belirten Tabakcı, gençlerin kuracağı iş için ne kadar yatırım ve harcama yapılması gerektiğini iş planının belirleyeceğini ifade etti.

“Bizim savunduğumuz şey, kurulacak her işin bir iş planı olması gerektiğidir. Ülkemizde ne yazık ki bir fikir bulunacak, hemen ertesi gün bankadan kredi çekilip açılacak, bir iki ay içinde de kar edilmeye başlanacak gibi yanlış bir algı var. Hiçbir zaman plana yeterli zaman ayırmıyoruz” diyen Tabakcı, planlamanın paha biçilemez olduğunu söyledi.

Tabakcı, ayrıca iyi bir işletme için gereken tek şeyin maddiyat olmadığını vurguladı.

Ülkedeki ‘çeşitlilik’ sorununa da değinen Tabakcı, “Projemiz çeşitli fikirlere de önem veriyor, ülkemizde özel sektörde sadece belli başlı iş tipleri var. Örneğin çok yetenekli bir bilgisayar yazılımcı, ülkemizde mesleğini yapamıyor veya kariyer anlamında ilerleyemiyor. GİGHAP’ın destek vereceği fikirlerde, ülkede bulunmayan ve yapılması gereken bir iş olursa, ileride aynı sektörden diğer insanlara da istihdam sağlayacağından dolayı bunu destekleriz” diye konuştu.

20 ve 35 yaşları arasındaki tüm girişimcileri GİGEM’e beklediklerini vurgulayan Tabakcı, Şubat ayında Lefkoşa, Girne, Mağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke’ye giderek bilgilendirme günleri yapacaklarını da ekledi.