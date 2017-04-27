8 etkili adımla kilolara elveda!

Dilara Topcan

1)BAŞARACAĞINIZA İNANIN VE HER SABAH İNANCINIZI YENİLEYİN

Kilo kaybına dair elinizde henüz hiçbir başarı belirtisi olmasa dahi her sabah bu konuyla ilgili halihazırda başarılı olduğunuza inanın ve enerjinizi o yöne doğru yönlendirin. Kendinize güvenin, kendinizi sevin ve hayatta diğer başka birçok şeyi başarabildiğiniz gibi kilo kaybını da başarabileceğinize dair kendinize kalpten inanın.

2)İKİ SAATTE BİR BESLENİN

Kilolardan etkili bir şekilde kurtulabilmek ve zihninizi de midenizle birlikte bu esnada tok tutabilmek adına minimum iki, maksimum üç saatte bir beslenmeniz gerektiğini unutmayın. Tabii doğru besin tercihleri ve miktarlarıyla…

3)SABAH VE ÖĞLEDEN SONRA ARASINA YEŞİL ÇAY YA DA KAHVE EKLEYİN

Kafeinli içecekler herhangi bir sağlık problemine neden olmuyorsa ölçülü bir şekilde tüketildikleri takdirde fayda sağlayabiliyorlar. Özellikle metabolizmayı hızlandırıcı ve dolayısıyla yağ yakımını da hızlandırıcı özelliklerinden ötürü günde iki fincan şekersiz kahve ya da yeşil çay gibi kafein içeren alternatifleri de beslenme programına katmak kilo kaybı açısından destekleyici bir rol oynayacaktır.

4)KAN DOLAŞIMINIZI HIZLANDIRIN!

Kan dolaşımını hızlandırmak kilo kaybını da hızlandırmaya yardımcı oluyor. Özellikle yapacağınız kardiyo egzersizleri, tempolu yürüyüşler ve gün içerisinde daha aktif bir yaşam sürüyor olmanızın bu konudaki olumlu etkisini farkedeceksiniz…

5)ALKALİ SEVİYESİ YÜKSEK OLAN SULARI TÜKETİN!

Her zaman belirttiğimiz gibi su tüketiminin metabolizmayı hızlandırıcı özelliğinin yine altını çizmemizde fayda var. Bunun yanısıra suyun pH seviyesinin yüksekliği (yani suyun alkali düzeyi) ve tükettiğimiz yiyeceklerin total anlamda kan pH seviyemizi olması gereken alkali düzeyde tutmaya destek sağlıyor oluşlarının da vücudun yağlanma riskini azalttığı biliniyor. Bu nedenle alkali düzeyi yüksek olan yiyecekler bakımından zengin beslenmenin yanısıra içilen suyun da alkali seviyesinin yüksek oluşuna önem göstermek gerekiyor.

6)SÜT GRUBUNUN YAĞ YAKIMINI DESTEKLEYİCİ ETKİSİNDEN DE FAYDALANIN

Süt, yoğurt, ayran, kefir, peynir gibi sütten yapılan besinlerin de kalsiyum içeriklerinden ötürü yağ yakımını destekleyici etkileri olduğu biliniyor. Bu nedenle ölçülü miktarlarda ve doğru saatlerde bu besinleri de az yağlı olanlarını tercih etmek koşuluyla beslenme programınızda bulundurmaya özen gösterin.

7)BU BESİNLERDEN UZAK DURUN!

Tabii ki tüm kızartmalar, yağlı ve şekerli besinler, hazır gıdalar, içeriğinde katkı maddesi bulunan türlü yiyecek ve içeceklerden de etkili bir kilo kaybı için uzak durulmalı. Bunun yanısıra glisemik indeksi yüksek olan beyaz pirinç, beyaz ekmek, rafine şeker gibi yiyecekler de özellikle kilo kaybı sürecinde sakınılması gereken besinler arasında yer alıyor.

8)BİR DE LÜTFEN SÜREKLİ OLARAK DİYETİ VE KİLOLARINIZI DÜŞÜNMEYİN!

Zihin kontrolü, kilo kaybı süreci için de çok önemli. Bizler ne yazık ki zihnimizde aşırı kurcaladığımız şeyler konusunda başarısız olma ihtimalimizi de artırıyoruz. Bu nedenle diyet sürecinde de zihnimizi sürekli ‘diyetle bozmamak’ gerekiyor. Bu süreci rahat ve akışında geçirebilmenin diyet ve kilo kaybı süreciniz üzerinde fazlasıyla olumlu etki yaratacağını farkedeceksiniz…

Hepimiz için sağlıkla dolu bir hafta olsun. Sevgiyle kalın…