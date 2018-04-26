8. Colgate Afiş Yarışması sonuçlandı

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın kasım ayındaki Diş Hekimliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde orta dereceli okullara yönelik düzenlediği 8. Colgate Afiş Yarışması’nın sonuçları açıklandı.
Çeşitli okullarda öğrenim gören öğrencilerin toplam 492 eserle katıldığı yarışmanın jürisinde yer alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi’nden Bedia Kale, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi resim öğretmeni Tahsin Albulut ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Mehmet İlkerli değerlendirmeyi yaparak sonuçları belirledi.