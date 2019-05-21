8 bin Kıbrıslı Türkün oy kullanması bekleniyor

Politis “Kıbrıslı Türkler-Avrupa Seçimleri…Belki 8 Bine Ulaşır” başlıklı haberinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan ortalama 8 bin civarında Kıbrıslı Türkün Pazar günü sandıklara gitmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete 2014’teki seçimde kullanılan toplam oy sayısının 270 binin altında (yüzde 44) kaldığına dikkat çekerek Kıbnrıslı Rum seçmen listesindeki toplam 56 bin Kıbrıslı Türk seçmenin yüzde 3,2’sinin (bin 869 kişi) oy kullandığını yazdı. Kıbrıslı Türk seçmen sayısının bu yıl 81 bin olduğunu ve 700-800 civarında da güneyde ikamet eden Kıbrıslı Türk seçmen bulunduğu kaydedildi.