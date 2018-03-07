“8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali Başladı”

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali 6 Mart salı gecesi Girne Belediyesi Ve Çatalköy Belediyesi’nin ortak prodüksiyonu olan “Düdüklüde Kıymalı Bamya” adlı oyunla başladı. Memet Baydur’un yazdığı ve Derman Atik’in yönettiği oyunun konusu; Ayni apartmanda oturan, günlerini sadece dedikodu yaparak ve televizyon izleyerek geçiren, ama kendilerini çok yoğun ve meşgulmüş gibi gören 4 kadının günlük yaşantıları ve etrafındaki insanları ötekileştirip kendilerine benzetme çabaları, trajikomik bir şekilde analatılıyor. Seyirciler tarafından tam not alan oyun dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyunu izleyenler arasında; Girne Milletvekillerinden Fikri Toros, İzlem Gürçağ Altuğra, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu vardı. Oyunun sonunda konuşma yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu konuşmasında , Kültür ve Sanata çok önem veren bir belediye olduklarına vurgu yaparak, bu konuda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve genç nesillere de sanat sevgisini aşılamanın en büyük hedeflerinden olduğunu söyleyerek, oyunculara gösterdikleri üstün performanslarından dolayı teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.