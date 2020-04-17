“8 ayda %50 ciro kaybı var”

Perakende ve Mağazacılar Birliği, Mayıs ve Aralık 2020 arasındaki 8 aylık dönemde ortalama yüzde 50’den fazla ciro kaybı beklendiğini açıkladı.

Mağazacılar, “Bu zor ve kritik süreçte hükümetin sektörümüzle ilgili alması gereken acil önlemler, atması gereken adımlar vardır” dedi.



Perakende ve Mağazacılar Birliği bu hafta yapmış olduğu toplantılar sonucunda ülkede gelinen aşamayı ve sektörü bekleyen uzun ve zorlu süreçte yaşanacakları içeren bir durum raporu hazırladı.



Raporun önümüzdeki hafta hükümete sunulacağı açıklandı.



Perakende ve Mağazacılar Birliği acil önlemler isteyerek şu açıklamayı yaptı:



“Bildiğiniz üzere ada genelinde perakende sektöründe faaliyet gösteren binlerce iş yeri ve mağaza sahibiyle birlikte gecesini gündüzüne katan, onlarla bu süreci yaşayan on binlerce çalışan da yer almaktadır. Perakende sektörünün ayrılmaz bir parçası olan çalışanlarımızın geleceği için alınması gereken acil önlemler ve gecikmeden atılması gereken adımlar vardır.”



“Önce sağlık”



“Tüm halkımız gibi, bizler de bir aydan fazladır evlerimizde bu sürecin en az hasarla atlatılması için vatandaşlık görevlerimizi yerine getiriyoruz. Biliyoruz ki her şeyden önce önemli olan sağlık.

Bu bilinçle, süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı’mızın alacağı her türlü karara saygılı kalacağız ve süreci onların yönlendirmeleri ile yürütmeye devam edeceğiz.”



“Bizi neler bekliyor”



“Bu süreçte tüm diğer sektörler gibi biz de gelecekle ilgili bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Devletin elindeki verilerle reel sektörün gerçeklerini uyarlayarak önümüzdeki süreçte bizleri nelerin beklediğini öngörmeye çalışıyoruz.



“Yüzde 50 kayıp”



“Mayıs ve Aralık 2020 arasındaki 8 aylık dönemde ortalama yüzde 50’den fazla ciro kaybı beklenmektedir...

İyimser verilerle hazırlanan raporda ciro kaybının Mayıs ve Haziran 2020 aylarında yüzde 65 dolaylarına çıkması öngörülürken, yıl ortalamasında bunun yüzde 50 ciro kaybıyla tamamlanacağını öngörülmekteyiz.”



“Daralan ekonomi”



“Yabancı öğrenci ve çalışanların azımsanmayacak bir kısmının adadan ayrılmış ve ne zaman döneceğinin belirsiz olması, dış turizm ve güney Kıbrıs kaynaklı gelirlerin sıfırlanmış olması, daralan ekonomi ve yükselen kurlara bağlı düşen gelir seviyesine ek olarak salgın ortamının yarattığı olumsuz ortamdan dolayı yukarıdaki tablonun gerçekleşmesi kaçınılmazdır.”



“Kira ödeyemeyiz”



Bu kayıplar sektör için bazı kaçınılmaz ve hayati olumsuzluklar yaratacaktır.

Biliyorsunuz ki özel sektör, performansa dayalı çalışan bir düzen üzerine kurulmuştur... Yaşanacak olan yüzde 50 ciro kaybı ile tüm sektör operasyon giderlerini ödemeyecek duruma gelecektir. Bu da bizleri, normal piyasa koşulları içerisinde taahhüt ettiğimiz kira ve benzeri yükümlülükleri yerine getiremez duruma sokacaktır.”



“Birlikte yürüyelim”



“Bu zorunluluklar, yıllardır birlikte emek vererek yola çıktığımız çalışanlarımız ile zoraki yollarımızı ayırmamız, hatta ‘tümünü kaybetmektense yarısını kaybedelim’ gibi üzücü ama kaçınılmaz bir tercihe sebep olacaktır. Bizler dün olduğu gibi bugün de çalışanlarımız ve paydaşlarımızla bu zorlu süreci atlatıp yola birlikte devam etmek istiyoruz.”



“Acil önlem şart”



“Bu zor ve kritik süreçte hükümetin sektörümüzle ilgili alması gereken acil önlemler, atması gereken adımlar vardır ..

Bu ülkede kazanan ve kazandığını ülkesinde yatırıma döndüren bir fikri benimsedik ve binlerce iş yerimizde on binlerce çalışanımızı yanımıza aldık.

Bu özveri ile, ülkedeki en yüksek istihdamı sağlayıp, en yüksek vergiyi ödeyen sektörlerden biri olan perakende sektörünün devamlılığının sağlanmasının önemi göz ardı edilmez.”



“Adil kararlar...”



“Sektörü yeniden ayağa kaldırmak, istihdam katkısına devam etmek, vergi ödemek ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak öncelikli görevimiz olacaktır.

Bu yolda, hükümet edenlerin de adil ve ekonomik dinamikleri gözeten kararlarla hem bizlere hem de binlerce çalışanımıza yardımcı olacağını düşünmekteyiz.”