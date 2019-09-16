8 ayda 30 denetim; 1819 numune, 125 fire

EN FAZLA KALINTI DOMATES, BİBER VE ELMADA… Denetimden geçemeyen ürünlerin arasında en çok domates, biber, elma ve armut göze çarparken, mevsimine göre, molehiya, roka, üzüm ve fasulye çeşitlerinde de çok fazla kalıntıya rastlandı.

Fehime ALASYA

İlk sekiz ayda açıklanan 30 gıda denetiminde, bin 112 ithal ürün ile 707 yerli ürün Tarım Dairesi’nce analiz edildi.

İthal ürünlerin bin 61’i, yerli ürünlerin ise 625’i temiz çıktı. Analiz edilen toplam bin 819 numuneden bin 686’sı temiz çıkarken, 125’i denetimden geçemedi.

Denetimden geçemeyen ürünlerin arasında en çok domates, biber, elma ve armut göze çarparken, mevsimine göre, molehiya, roka, üzüm ve fasulye çeşitlerinde de çok fazla kalıntıya rastlandı.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında en çok limit üstü kalıntı rastlanan yerli ürün üzüm ve çeşitleri olduğu dikkat çekti.

22 Aralık 2018’den 5 Eylül 2019’a dek, ülke genelinde 30 kez gıda denetimi yapıldı.

Tarım Dairesi’nin 2019 yılı içinde bugüne dek açıladığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını arasında bin 112 ithal üründen alınan numunelerde, bin 61’i temiz çıkarken, 41 numune denetimlerden geçemedi.

Yerli ürün denetimlerinde ise 707 ürün mercek altına alınırken, 625’i temiz çıktı, 84 tanesi ise denetimlere takıldı.

Ülke genelinde toplam 819 numuneden alınan örneklerin bin 686’sı temiz çıkarken, 125’i denetimden geçemedi.

İmha veya iade nedenleri değişken…

Denetimlerde, ‘tavsiye dışı bitki koruma ilacı kalıntısı’, ‘ülkede ruhsatlı olmayan bitki koruma ürünü kalıntısı’, ‘limit üstü kalıntı’ gibi etkenlere rastlandığı görülürken, kimi ürünlerin ise hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu gözlemlendi.

Limit üstü kalıntı veya farklı bir tespitle denetimlere takılan ithal ürünler, ya firmaların isteği üzerine menşeine iade edilirken ya da imha edildi.

Haftalık yapılan analizlerin, İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek denetlendiği belirtiliyor.

En temiz hafta: 25-31 Ocak haftası…

Hem yerli ürün hem de ithal ürünlerden alınan numunelerin temiz çıktığı ve hiçbir ürününü denetime takılmadığı tek hafta ise 25-31 Ocak haftası oldu. Bu hafta içinde 39 ithal ürün ve 24 yerli ürün numunelerinin tümü de temiz çıktı.

HAFTA HAFTA YAPILAN ANALİZLER:

29 Ağustos –5 Eylül:

Geçtiğimiz gün yapılan 50 ithal ürün analizinden 50’si de temiz çıkarken, yerli 11 numuneden 10 temiz çıkmış, sadece verigo üzümde Limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı açıklanmış, ürün İMHA edilmişti.

22 – 29 Ağustos 2019

53 ithal ürün numunesinden 45 numune temiz çıkmış, 8 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. Bunlar: Şeftali ve Havuç, Ispanak ve Elma Gala elma.

13 yerli ürün numunesinden 10'u temiz çıkarken, 3 ürün limitlere uymamıştır. Bunlar: Semizotu, Üzüm, Salatalık, Maydanoz

9 – 22 Ağustos

63 ithal üründen alınan numuneden 60’ı temiz çıkmış, 3 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. Bunlar; Elma(Gala) ve Ispanak.

Yerli ürünlerdeki 15 numunede ise 8'i temiz çıkmış, 1 numunede tavsiye dışı bitki koruma ilacı kalıntısına ve 6 numunede de limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmıştır. Bu ürünler: Siyah Üzüm, Roka, Maydanoz ve Verigo Üzüm oldu.

2 – 8 Ağustos

İthal ürünlerdeki 54 numuneden, 48'i temiz çıkmış, 6 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. Bunlar: Elma (Gala), Nektarin, Kayısı ve Armut (Santa Maria) oldu. Yerli ürünlerde 40 numuneden, 35'i temiz olup 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. Bunlar: Siyah Üzüm, Sultani Üzüm, Maydanoz ve Verigo Üzüm oldu.

26 – 31 Temmuz

İthal ürünlerden alınan 30 numune temiz çıkmış, 2 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. Bunlar: Kiraz ve Şeftali.

Yerli ürünlerde ise 12 numuneden 10'u temiz çıkarken 2 numunede de limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı. Bunlar siyah ve sultani üzüm oldu.

19-25 Temmuz

İthal ürünlerde 47 numuneden 43’ü temiz çıkarken, 4 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. Bunlar Kiraz, Şeftali ve Kayısı.

Yerli ürünlerde ise 20 numuneden 17 'si temiz çıkarken, 2 numune ise denetimi geçemedi. Bunlar: Maydanoz ve Börülce oldu.

12 – 18 Temmuz

35 ithal ürün numunesinden hepsi de temiz çıktı. Yerli ürünlerde ise 22 numuneden 20 'si temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. Bunlar: roka, börülce ve molehiya oldu.

5-11 Temmuz

İthal ürünlerden 40 numunede 38 numune temiz olup kayısı ve şeftalide limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Yerli ürünlerde 23’ünde 21’i temiz çıkarken, sadece 2 ürün molehiya ve roka denetime takıldı.

28 Haziran – 04 Temmuz

İthal ürünlerden 26 numune temiz olup, 2 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden 32 numuneden 26 'sı temiz olup 6 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. Bunlar domates ve fasulye çeşitleri oldu.

21 - 27 Haziran

İthal ürünlerden 22 numunenin analiz sonucunda 21 numune temiz olup, 1 numunede (armutta) ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Yerli ürünlerden 43 numuneden 36 'sı temiz olup 7 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. Bunlar: Domates, Roka, Ayvasarı Fasulye ve Molehiya oldu.

14 - 20 Haziran

İthal ürünlerden: 33 numuneden 32 numune temiz.

31 Mayıs -13 Haziran

İthal ürünlerden 40 numuneden 38 temiz olup, 2 numune denetime takıldı. Yerli ürünlerden ise 22 numuneden 17’si temiz olup, 4 limit üstü ve 1 imha olmak üzere toplamda 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. Bunlar domates, sarı fasulye ve sivri biber oldu.

24-30 Mayıs

İthal ürünlerden: 40 numuneden 37'si temiz olup, 3 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmış, yerli ürünlerden 14 numuneden 12'si temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. Bunlar Acı Biber, Çeri Domates, Siyah Üzüm, Kayısı , Asma Yaprağı ve Sivri Biber .

17-23 Mayıs

İthal ürünlerden 35 numuneden 35'i de temiz olup yerli ürünlerin 18’inden 17'si temiz çıktı. (Maydanoz limitlere takıldı)

10 - 16 Mayıs

İthal ürünlerden 33'ü temiz yerli ürünlerden 25 numuneden 21'i temiz. Bunlar: Domates, asma yaprağı ve kaypa biber.

3 - 9 Mayıs

İthal ürünlerden 43 numuneden 39'u temiz olup, 4 numunede kalıntı çıktı. Bunlar: elma(golden), erik, armut(deveci), elma (starking) oldu. Yerli ürünlerden ise 49 numuneden 39'ı temiz olup, 10 numunede ilaç kalıntısına rastlandı. Bunlar: Domates, asma yaprağı, çarli ve kaypa biber.

26 Nisan - 2 Mayıs

İthal ürünlerden: 39 numuneden 38'i temiz olup, 1 numunede (çilek) limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. Yerli ürünlerden 14 numuneden 13'ü temiz çıktı.

12- 18 Nisan

İthal ürünlerden 39 numuneden 34'ü temiz olup 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. Armut, yeşil erik, nar , can erik ve elma granny İMHA veya MENŞEİNE İADE edildi.

Yerli ürünlerden 20 numuneden 19'u temiz olup 1 numune üretimi durduruldu.

5 – 11 Nisan

İthal ürünlerden: 43 numuneden 40'ı temiz olup 3 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. Yerli ürünlerden 63 numuneden 62'si temiz. Biber imha edildi.

29 Mart – 4 Nisan

İthal ürünlerden: 32 numuneden 31'i temiz 1’i İMHA veya MENŞEİNE İADE edildi. Yerli ürünlerden 60 numuneden 58'i temiz olup, 2 numune (domates, fasulye ve asma yaprağı) imha edildi.

22 -28 Mart

İthal ürünlerden: 35 numuneden 34'ü temiz olup 1 numune (erik) de limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. Yerli ürünlerden 59 numuneden 54'ü temiz olup, 5 numunede (domates, fasulye , dolmalık biber, Saraç ve kapya biber) limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

15 -21 Mart

İthal ürünlerden 35 numuneden 33'ü temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden 70 numuneden 65'i temiz olup, 5 numune (sivri biber, fasulye ve domates) denetime takıldı.

08 -14 Mart

İthal ürünlerden 35 numuneden 35'i temiz çıkarken yerli ürünlerden 37'si temiz olup 1 numune denetime takıldı.

25 -28 Şubat

İthal ürünlerden 41 numuneden 41'i temiz olup,yerli ürünlerde 36 numunede 34'ü de temiz olup 2 numunede (kaypa biber ve ıspanak) limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

1-7 Şubat

İthal ürünlerden 32 numuneden 32'si de temiz olup, yerli ürünlerden 15 numuneden 13'ü de temiz çıktı. Kapya biber ve kabak denetime takılan 2 ürün oldu.

25 -31 Ocak

İthal ürünlerden 39 numuneden 39'u da temiz çıkarken, yerli ürünlerden de 24 numuneden 24'ünde hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

18 -24 Ocak

İthal ürünlerden 58 numuneden 56 'sı temiz olup 2 numunede (patlıcan ve domateste) limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. Yerli ürünlerden 27 numuneden ise 25'i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. Bunlar: enginar ve biber.

11 -17 Ocak

İthal ürünlerden 57 numuneden 56'sı temiz olup, 1 numune denetime takıldı. Yerlide ise 21 numuneden 18'i temiz. (Kirli: biber ve pazı)

04 Ocak - 10 Ocak

İthal 27 numunenin 25'i temiz olup, 2 numunede (Elma (Golden) ve Elma Stk) limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden ise 26 numune 25'i temiz olup, 1 numunede (biber) limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

22 Aralık 2018- 3 Ocak

İthal ürünlerden 26 numunede 26'sı temiz, yerli ürünlerden 18 numuneden 16'sı temiz olup 2 numunede (biber, domates ve salatalık) limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.