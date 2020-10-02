8 ay sonra grevle başladı

Fehime ALASYA

Mart ayından beridir Covid-19 salgını gölgesinde kapalı olan okullar, dün kademeli olarak eğitime başladı. Çocuklar, sabahın erken saatlerinde ‘yüz yüze eğitim’ için sınıflara koştu. İlkokul 1. ve 2. sınıflar ile 5 yaşa kadar olan yuva, kreş ve 4-5 yaş grubu tüm okul öncesi okullar dün açıldı. Sendika, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin "okul öncesi eğitimde tüm sınıfların dönüşümsüz olarak eğitme devam etmesi" kararını beğenmedi, grev yaptı. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi “Bilimden uzak, siyasi telkinlerle” karar aldı.

Öğrenci velileri, ‘dönüşümlü’ de olsa yüz yüze eğitime başlamanın duyduğu mutluluğu YENİDÜZEN ile paylaştı.

Velilerin ‘her şeye rağmen iyi ki yüz yüze eğitim başladı’ derken, sağlık açısından ‘okullar yeniden kapanır mı?’ endişesi ile tedirgin bir bekleyiş içinde olduklarını dile getirdi. Okulların bir daha kapanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararına göre, İlkokul 1. ve 2. sınıflar dönüşümlü olarak, ana sınıf ve okul öncesi okullar ise tam zamanlı olarak dün eğitim öğretime başladı.

Diğer gruplar 5 ve 12 Ekim’de…

Covid-19 önlemleri kapsamında kapalı olan ilkokulların 1. ve 2. sınıfları dönüşümlü olarak dün açıldı.

5 yaşa kadar olan yuva, kreş ve 4-5 yaş grubu tüm okul öncesi öğrencileri de dün çalan zil ile sınıflara koştu. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları gereği, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren ilkokul 3, 4 ve 5. sınıflar da dönüşümlü olarak eğitim öğretime başlayacak. 12 Ekim Pazartesi günü ise ortaokul ve liseler dönüşümlü olarak açılacak.

Süreç ötelendikçe ötelenmişti…

Hatırlanacağı üzere, yeni eğitim yılına 1 Eylül'de başlanmış, ülkedeki vaka sayılarının bir anda artması, akabinde bazı okul öğrencilerinde virüs görülmesiyle okullar yeniden kapatılmıştı.

Okulların yüz yüze eğitime başlaması için ilk olarak 1 Eylül tarihi belirlenmiş, ancak bu karar Sağlık Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda 14 Eylül’e ertelenmişti. Daha sonra alınan kararla ilkokul 1 ve 2. sınıfları 7 Eylül’de yüz yüze eğitime başlatılmış, o günlerde ülkede artan vaka sayısından dolayı eğitime yeniden ara verilmiş ve 14 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 Ekim’de başlamasına yönelik Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile takvimlendirme yapmıştı.

Velilerin yüzü güldü…

Okulların açılmasına sevindiğini anlatan veliler, her şeye rağmen sağlık açısından da duyulan endişeyi dile getirdi. Veliler, her şeye rağmen okulların yeniden kapanması olasılığının ortadan kalkması gerektiğini savundu.

Salgının seyrine göre okulların yeniden kapanmasının ihtimalinden duyduğu korkuyu da paylaşan veliler, “İnşallah içimizdeki bu ‘yeniden kapanma’ korkusu da yok olur” dedi. Bunun için önce vatandaşların, ardından devletin üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.

Maske, mesafe hijyen ile yerel bulaşın önüne geçileceği, ülkeye karantinalı girişlerle de vaka sayısını azalacağı görüşünde hem fikir olan birçok veli, daha sıkı denetim istedi.

VELİLER: “HER ŞEYE RAĞMEN İYİ Kİ OKULLAR AÇILDI”

Fatma Özkaya: “Her şeye rağmen iyi ki açıldı, evde çok sıkılmışlardı”

“Okullar açıldı, her şeye rağmen iyi ki açıldı. Evde çok sıkılmışlardı. Öğretmenlerimiz uzaktan da olsa çok çabaladı ama evde olan çocukları ne kadar da uğraşsak okul moduna sokamadık. Sosyal mesafe, hijyen, maske kurallarına uyarsak bu süreci rahat geçiririz. Ülkeye gelişler de karantinalı oluyor, vakalar sıfırlansın, okullarımız korkusuz açılsın.”

Kifayet Kumlutepe: “Çalışan anneler bu süreci çok ama çok zor geçirdik, iyi ki okullar açıldı”

“Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz. Özellikle biz çalışan anneler bu süreci çok ama çok zor geçirdik. Her ne isterse olsun biz onlara kaliteli eğitim veremezdik. Evde biri yoktu, nenesi anlamıyordu ve çok zorlanıyordu. Tedbir alınmalı ve okullar bir daha kapatılmamalı.”

Bünyamin Yesirgil: “İnşallah içimizdeki bu ‘yeniden kapanma’ korkusu da yok olur”

“İnternet üzerinden eğitim olsa da yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. İnşallah vakalardaki gidişat daha iyi olur da içimizdeki bu ‘yeniden kapanma’ korkusu da yok olur. Bu virüs ile yaşamaya alışmalıyız. Hayatımız normale dönemli. Maske, mesafe ve hijyen ile önce biz vatandaşlar tedbirli olmalı, bulaşı engellemeliyiz. Polis her yerde maske için denetim yapıp, ceza yazmalı. Önce halk olarak tedbirli olalım, devlet de denetleme yapsın.”

İrem Taşgın: “Korkuyorum ama tedbir alarak, çocukları eğiterek korumaya çalışıyoruz”

“Mart ayından beridir çok zor bir dönemden geçtik. İnşallah o günlere bir daha geri dönmeyiz. Yeniden kapanır mı diye de korkuyoruz, okula gönderince de hijyen ve mesafeyi nasıl başarabilecek diye korkuyoruz. Benim oğlum bronşit, bu nedenle de korkuyorum ama tedbir alarak, çocukları eğiterek korumaya çalışıyoruz. Esas sorumluluk biz velilere düşüyor. Maskemizi hiç çıkarmamak, tüm kurallara uymamız gerek.”

Ali Karababa: “Her şeye dikkat edersek, virüsle yaşamayı başaracağız”

“Torunum daha birinci sınıf, evde olması çok zor geçti. Her şeye rağmen bu süreç evde ilerlemezdi. Her şeye dikkat edersek, virüsle yaşamayı başaracağız. Biz yetişkinler kurallara uymalıyız. Bir maske takmak bu kadar mı zor? Olmamalı… Herkes kurallara uymalı.”

Cuma Aknehir: “Türkiye’den gelişler karantinasız açıldığında yeniden vakalar artacak, okullar kapanacak diye çok korkuyoruz”

“Bu süreçte evde çok sıkıldılar. Evde çocuklar sürekli telefonda oturuyordu. Ama biz dışarıda işliyorduk. Bu virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz. Türkiye’den yeniden uçuşlar açıldığında yeniden vakalar artacak, okullar kapanacak diye çok korkuyoruz. Bu gibi durumlar için önlem alınsa içimiz daha rahat olacak.”

Tülay Aktaş: “Çocuğum bana ‘anne ne olur okulumuz artık kapanmasın, okula gideceğim ve artık evde seni üzmeyeceğim’ dedi”

“Hala atlattığımız sürece şaşkınız. Çocuk sabah arabaya binince bana döndü ve ‘anne ne olur okulumuz artık kapanmasın, okula gideceğim ve artık evde seni üzmeyeceğim’ dedi. İnanın çok üzüldüm. Bu süreç hiç de kolay değildi. İnşallah yeniden kapanmaz. Tedbirler alınsın, herkes maskesini taksın, kendini korusun, dışarı çok çıkmasın. Eğlence merkezlerini bırakın markete bile sınırlı gidelim. Her şeyi gerektiği kadar yaşayalım.”

Durdu Mehmet Günalmış: “Vakalar azaldı, tedbir alıp korunabiliyoruz, kapanarak bir şey kazanamayız”

“Evdeyken çocuklarda ders yapma isteği çok yoktu. Online eğitim için imkanlarımız çok yeterli değildi. Devlet bunu desteklemeliydi. Vakalar azaldı, tedbir alıp korunabiliyoruz, kapanarak bir şey kazanamayız. Giderlerimiz var, çalışmak zorundayız. Kapandık, devletin ihtiyaçlılara ne kadar sahip çıktığını gördük. İnşallah yeniden kapanma olmaz.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

“Okullar bulaş yeri değil”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yüz yüze eğitimin tekrar başladığı ilk günde Lefkoşa Şehit Ertuğtul İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ziyareti esnasında gerçekleştirdiği açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı, başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni etti.

Salgın nedeniyle 10 Mart’ta eğitime ara verdiklerini anımsatan Çavuşoğlu, bu süreç içerisinde tüm altyapı sıkıntılarına rağmen öğretmenlerle birlikte büyük bir gayret göstererek, yaşanan eğitim kaybını uzaktan eğitim ile en aza indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yeni eğitim öğretim yılına kademeli başlangıç…

Gelinen noktada kurulun önerisi üzerine yeni eğitim öğretim yılına kademeli bir başlangıç yapma kararı aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu karar doğrultusunda dün ilkokul 2. sınıfa kadar olan sınıfların yüz yüze eğitime başladığını söyledi.

Şht. Ertuğrul İlkokulu'nda dün gelmesi gereken 175 öğrenciden 130’unun okula geldiğini ve ilk güne başladığını belirten Çavuşoğlu, bu sayının önümüzdeki günlerde giderek artacağı inancını dile getirdi.

“Bir sendika her konuda otorite olamaz”

Sendikaların bugünkü eylemini de eleştiren Çavuşoğlu, "Manasız bir grevdir. Bir sendika her konuda otorite olamaz. Öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı konusunda otorite Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’dur. Sendikanın aldığı karar neticesinde öğrencilerin hevesinin kursağında bırakılmasını reddediyoruz ve doğru bulmuyoruz" dedi.

Yüz yüze eğitimin yanında moodle üzerinden yürütülen uzaktan eğitimle ve çeşitli programlarla destek eğitimi vermeye devam edeceklerinin de altını çizen Çavuşoğlu, EBA sisteminin eğitime kazandırılması noktasında çok ciddi adımlar atıldığını ve bu sistemin kısa bir süre içerinde hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

“Vizyonumuzun içerisinde dijital eğitim hep yer alacak”

Açıklamasında “Artık dünyada online eğitim hep var olacak. Bu yüzden vizyonumuzun içerisinde dijital eğitim hep yer alacak.” ifadelerine de yer veren Çavuşoğlu, hem örgün eğitim hem de dijital eğitim ile yaşanan eğitim kayıplarını gidermeyi hedeflediklerini söyledi.

“Okullar bulaş yeri değildir, zaten anne ve babaları halk arasındadır”

Çavuşoğlu, salgının seyrine göre tam zamanlı, tam katılımlı eğitime başlanacağının altını çizdi.

Salgının seyrine göre pozitif vakaların artışıyla okulların yeniden kapanabileceği endişelerini de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu "Okullar bulaş yeri değildir, zaten anne ve babaları halk arasındadır. Aslında velilerin koruması gerekiyor. Seyreltilmiş olan bu ortamda, alınan tedbirlerle okullarda bulaşın olmayacağını düşüyoruz. Okullarda eğitim devam etmelidir. Okulların kapatılması, virüsün vereceği zarardan daha büyük olacaktır. Tıp uzmanlarının söylemleri de en son kapanması gereken yerlerin okullar olduğu yönündedir" diye konuştu.

Çavuşoğlu açıklamasının sonunda okulların açılmasında dolayı öğrenci, öğretmen ve velilerin duyduğu heyecanı paylaştığını da ifade ederek, kimsenin bu heyecanı bozmaya hakkının olmadığına vurgu yaptı.

KTÖS uyarı grevi yaptı:

Okul öncesi eğitimin dönüşümsüz olmasını eleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) dün 08:00-09:20 saatleri arasında tüm ana sınıflar ve anaokullarında (4 yaş ve 5 yaş) uyarı grevi yapıyor.

Sendika önceki gün yaptığı açıklamada, çocukları korumak için velileri okul öncesi eğitim çağında olan çocuklarını okullara göndermemeleri çağrısında bulunmuştu.

Okul öncesi eğitimin dönüşümsüz olmasının yanlış olduğunu savunan sendika, greve gerekçe olarak bunu gösterdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, COVID 19 vaka sayısında yaşanan azalmayla birlikte okulların dönüşümlü olarak eğitime başlaması kararına olumlu baktıklarını ancak okul öncesi eğitim faaliyetlerinin dönüşümsüz başlaması kararının yanlış olduğunu savundu.

KTÖS, saat 11.00'de Sağlık Bakanlığı önünde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı "Okul öncesi öğrencilerinin tam zamanlı okula gitmesi" kararı konusunda basın toplantısı düzenledi.

KTÖS, Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı

"Çocukları ve öğretmenleri koruma adına eylemlere devam edeceğiz"

Okul öncesi eğitimde grev kararı alan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

KTÖS, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin "okul öncesi eğitimde tüm sınıfların dönüşümsüz olarak eğitme devam etmesi" kararını eleştirerek, "Okul öncesi çocukların Covid-19'a yakalanmadığı" gerekçesi ile bu kararın alındığının kendilerine iletildiğini belirtti ve kararı "fiyasko" olarak niteledi.

KTÖS, "Bilimden uzak, siyasi telkinlerle karar alan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yasallık kazanması için olayı mahkemeye taşıyacağımızı duyururken, alınan yanlış karar değişinceye kadar kalabalık ve küçücük sınıflı okul öncesi okullarımızda ve okul öncesi sınıflarımızda çocukları ve öğretmenleri koruma adına eylemlere devam edeceğiz" dedi.

KTÖS, Sağlık Bakanlığı önünde "Bilimi sağlığı unuttunuz! Bu komiteyi siyasi menfaatlere adalet olmak için mi kurdunuz?" yazılı pankart da açtı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, burada yaptığı konuşmada, hükümet tarafından boş işlerle zamanın çalındığını ifade ederek, yapılması gerekenlerin çok geç yapıldığından dolayı okulların ve üniversitelerin geç açıldığını veya açılamadığını kaydetti.

Elcil, okullarda açılım yapılırken de yanlış kararlar alındığını ifade ederek, "çocuklara Covid-19 bulaşmaz" düşüncesinin yanlış olduğunu, bu konuda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

“Okulları grevle açmaktan üzgünüz”

Çocukların sağlığını düşünerek bugün okulları grevle açtıklarını, bundan üzgün olduklarını ifade eden Elcil, okulların devlet dairesi olmadığını, alınan kararların bilim çerçevesinde alınmadığına inandıklarını ve kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Elcil, karantinalı girişle üniversitelerin açılmasını da istediklerini söyledi.

Ardından KTÖS'ün basın açıklamasını KTÖS Başkanı Emel Tel okudu.

Tel, hükümeti ve alınan kararları eleştirdiği açıklamasında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin okullarla ilgili kararının yanlış olduğunu savundu.

Hükümetin Covid-19 sürecinde aldığı kararların hem eğitimi hem de ekonomiyi zarara uğrattığı görüşünü ifade eden Tel, barlar kapatılırken, gece kulüpleri, bet ofislerin açık tutulmasını eleştirdi, bunu bilim ile açıklamanın mümkün olmadığını vurguladı.

Kurulun okullar ile ilgili de bilimden uzak, yanlış kararlar ürettiğini ifade eden Tel, "Eğer küçük çocuklara Covid-19 bulaşmıyorsa neden okul öncesi okullarını aylardır kapalı tutuyorsunuz?" diye sordu.



Tüm çocukların maske kullanımını ciddiye aldığı gözlemlendi.



Necati Taşkın İlkokulu, okul bahçesine çocukların sınıfa girmezden önce ellerini yıkaması için çeşme yaptırdı, sabun koydu. Elini sabunla yıkayan çocuklar, daha sonra dezenfektan kullanarak sınıflara girdi.



Oyun parkları güvenlik şeritleriyle kapatıldı, çocukların kullanımına izin verilmedi.



Okullardaki giriş ve çıkışlar tek yönden verildi.