Sahtelenmiş Fransa pasaportu ile Beyarmudu geçiş noktasından güneye geçmeye çalışırken yakalanan Lübnan uyruklu sanık Mahmoud El Sayed hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme” ve “Sahte kayıt temin etmeye teşebbüs etme” davlarından yargılanarak suçlu bulunan sanık El Sayed 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Lübnan pasaportu ile geldi, sahte Fransa pasaportu ile çıkış yapmaya çalıştı

Sanık Mahmoud El Sayed 17 Aralık 2018 tarihinde Ercan Havaalanı'ndan kendi adına düzenlenmiş Lübnan pasaportu ile KKTC’ye giriş yapmıştı. Sanık El Sayed 18 Aralık tarihinde ise tasarrufunda bulunan ve nerede sahtelendiği tespit edilemeyen Fransa pasaportu ile güneye geçmek için Beyarmudu geçiş noktasına gitmiş ve konu pasaportu görevli memura ibraz ederek sahte kayıt temin etmeye teşebbüs etmişti.

Suçlu bulundu

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Mahmoud El Sayed’i aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığı ıslah ederken topluma kazandıracak şekilde ceza verilmesi gerektiğini ifade eden Hacımulla, sanığın mahkum olduğu suçların ciddi olduğunu vurguladı. Hacumulla, sanığın Güney Kıbrıs’a geçmek için önceden sahtelenmiş pasaportu tedavüle sürerek sahte kayıt temin etmeye teşebbüs ettiğini anımsatarak, sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesinin sanığın ıslahı için ve kamu menfaati için kaçınılmaz olduğunu belirtti. Hacımulla, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunan sanığı 8 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.