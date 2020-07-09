7'si çocuk 30 mülteci, 2 kaptan ve sahilde bekleyen 1 kişi belirlendi

Umuda yolculuk bu kez Yayla köyü sahiline çıktı.

Polis, bu sabah 06:30 sıralarında, Yayla köyü sahiline çıkmaya çalışan, 20'si erkek, 3'ü kadın ve 7'si çocuk toplam 30 Suriye uyruklu göçmen tespit etti.

Mültecilerle birlikte, tekneyi kullanan 2 kaptan ve sahilde bekleyen bir kişi tutuklandı. Operasyonun, Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda polis ile işbirliği içinde gercekleştirildiği bildirildi.



Foto Devrim Demir

Yayla köyü sahilinde tespit edilen 30 Suriyeli mülteciyle birlikte 2 kaptan ve göçmenleri bekleyen 1 kişi belirlendi. YENİDUZEN'in edindiği bilgide göçmenleri ve kaptanları bekleyen ve olay yerinden kaçtığı belirtilen bir kişi de aranıyor.

Aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi PCR testi için Güzelyurt Sağlık Ocağına götürülecek. Işlemler sonrası göçmenlerin nerede tutulacağı konusu netlik kazanmazken, göçmenleri karşılayan T.D., kaptan F.Ş. ve kaptan yardımcısı V.D.’nin soruşturması devam ediyor. Aleyhlerinde derdest emri alınan zanlılar yarın sabah mahkemeye çıkartılacak.