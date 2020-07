7’si bebek, 46 bakıma muhtaç çocuk, 16 anne

Devrim DEMİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’nda, personel azlığı nedeniyle bir takım sıkıntıların yaşandığı açıklandı.

Bakıma muhtaç 7’si yeni doğmuş, toplam 46 çocuk, 16 anne tarafından bakılıyor.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Çağlayan Çocuk Yuvası’nda bir takım sıkıntıların yaşandığına dair iddialarının ardından Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, YENİDÜZEN’e konuştu.

Bakan Sucuoğlu, personel sıkıntısı olduğunu doğrularken iki annenin daha alındığını, 3 anne için daha yetki beklendiğini kaydetti.

Daire Müdürü Başkurt ise, personel sıkıntısının dönem dönem yaşandığını yuvanın değişken olduğunu, yoğunluğun ise ilk kez yaşandığını kaydetti.

Başkurt ayrıca, iddialarda olduğu gibi yatak sıkıntısının söz konusu olmadığını yuvada ilk kez pilot değişime gidilerek yaşları 15 olan 5 erkek çocuğun Ortaköy’de yeni bir eve geçirildiğini belirtti.

Kamu-İş açıklama yapmıştı…

Kamu-İş’ten yapılan açıklamada, 46 çocuğun kaldığı yuvada personel yetersizliği nedeniyle personelin 72 saatlik nöbetler tutmak zorunda kaldığı ifade edilmişti. Kurumda birçok çocuğun yatacağı yatağı bile olmadığı öne sürülen açıklamada Kamu-İş’in konuyla ilgili girişim başlattığı bildirilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu:

“7 bebek bir anda geldi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 46 bakıma muhtaç çocuk için iki bakıcı anne alındığını, üç annenin alımı için de yetki istendiğini belirtti. Sucuoğlu, “İki anne daha aldık, üç anne için yetki istiyoruz. Hastaneden 7 yeni doğmuş bebek daha geldi, bunların yeni doğmuş olması annelere daha çok görev düşmesi demektir. Bir takım personel sıkıntısı yaşandı doğrudur. Bakıma muhtaç kız ve erkek çocukları ayırdık. Yaşları 15 olan erkek çocuklarımız için Ortaköy’de güzel bir yer kiralandı, bakımlarına orda devam ediliyor” şeklinde konuştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt:

“ Anne sıkıntımız dönem dönem oluyor”

Çağlayan Çocuk Yuvası’nda anne sıkıntısının dönem dönem yaşandığını ifade eden Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, yuvanın değişken olduğunu, devlet himayesine alınan çocukların şartlara göre aile veya SOS Çocuk Köyü’ne aktarıldığını kaydetti.

Başkurt, SOS Çocuk Köyü’nün aile temalı bir hizmet verdiğini son 1 yıldır anne ve teyze sıkıntısı yaşandığını son görüşmelerin yapıldığını ve personel alımı yapılarak geçişlerin başlayacağını kaydetti.

Yuva ve yurt diye ayrıldı…

Başkurt, iki annenin daha yuvada hizmet vermeye başladığını yatak sıkıntısının söz konusu olmadığını belirterek, “Daire müdürü olarak ve beni tanıyanlar yuvamdaki çocuklara böyle bir şey yaşatmayacağımı iyi bilir” dedi. Çağlayan Çocuk Yuvasında 46 çocuğun bakıma muhtaç olduğunu kaydeden Başkurt, ilk kez belli bir yaş grubunda olan erkek ve kız çocukları ayırdıklarını ifade etti.

Yuvada bakıma muhtaç yaşları 15 olan beş erkek çocuğun Ortaköy’de yeni bir binada yaşamlarını sürdüreceklerini, yuva ve yurt ayrımına gittiklerini söyledi.

“Bebek sayımızda artış var”

Çocuk Yuvası’nda bakıma muhtaç 46 çocuğun olduğunu belirten Başkurt, 16 anne, 1 psikolog, 2 temizlik elemanı ve 3 güvenlik görevlisinin 24 saat hizmet verdiğini ifade etti.

Başkurt, “Bebek sayımızda artış var. Yeni doğmuş bebekler özel bakıma muhtaç olduğu için bir yerde anne sayımızda tıkandık. 7 bebeğimiz Sosyal Hizmetler himayesine verildi. Bunlar özel ilgi ve bakım almak zorunda.”

“İhmal ve istismar altında her çocuk her an yuvaya gelebilir”

Yuvanın değişken olduğunu vurgulayan Başkurt, devletin en iyi bakımı vermek için hiç tereddüt etmediğini söyledi. Çağlayan Çocuk Yuvasını istasyon olarak tanımlayan Başkurt, gelen çocukların bazılarının geçici olduğunu ailenin çocuğu tekrar geri alma durumunun mümkün olduğunu belirtti.

Başkurt, “İhmal ve istismar altında olan her çocuk her an yuvaya gelebilir. Maddi veya başka özel durumlarda çocuğun yuvaya gelemsi durumunda şartlar iyileşince çocuk evine geri dönebilir. Yuvada çalışan her bir personelimiz büyük bir özveri ve sevgi ile çocukları sahiplendi” dedi.