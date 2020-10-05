78 yaşındaki bir hasta yoğun bakımda

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Coronavirüs tedavisi gören 78 yaşındaki Kıbrıslı Türk bir hastanın bu sabah yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Girne'den günün ilk saatlerinde yoğun bakıma alınan hastanın çok sayıda yakını da karantina otelde 'temaslı' olarak takip ediliyor.

Kalp pili de bulunan söz konusu hastanın bilincinin açık olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 ay önce de 3 kişi yoğun bakım servisine alınmış, tedavilerinin tamamlanmasıyla yoğun bakım servisinden çıkarılmışlardı.