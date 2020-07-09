779 test yapıldı, 1 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 779 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 779 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Pilli, bugün çıkan pozitif vakanın gemi yoluyla ülkemize geldiğini, TC vatandaşı olduğunu açıkladı. Bakan Pilli, pozitif olan vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina bölümünde tedavisine başlandığını belirtti.
9 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 779
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 45.383
Toplam Vaka Sayısı- 115 İyileşip
Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok