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779 test yapıldı, 1 pozitif vaka

779 test yapıldı, 1 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 779 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 779 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, bugün çıkan pozitif vakanın gemi yoluyla ülkemize geldiğini, TC vatandaşı olduğunu açıkladı. Bakan Pilli, pozitif olan vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  Karantina bölümünde tedavisine başlandığını belirtti. 

 

9  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 779    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 45.383    

Toplam Vaka Sayısı- 115 İyileşip

Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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