77 işçiyi sendikaya girdiği için işten atan patrona hapis

Habertürk'ün haberine göre, HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz İplik İş Sendikası, 2010 yılında Adıyaman’da bir tekstil fabrikasında örgütlenme çalışması başlattı. Örgütlenmeyi haber alan işveren, sendikaya üye olan işçileri işten attı. İşçilerin bir kısmı sendikadan istifa ederek yeniden çalışmaya başladı. 128 işçi ise işe dönemedi. Sendikanın girişimiyle bu işçilerden 12’si işe iade davası açtı. Diğer işçiler dava açmaktan kaçındı.

İşe iade davası açan işçiler, 12 aylık brüt ücret tutarında sendikal tazminat kazandı. 2012 yılında, Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çıkartıldı. Sendikal tazminat davasının işe iade davasıyla birlikte açılma koşulu kaldırıldı.

Bu süreçte yeni yasada, mahkemelerin ‘işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın’ sendikal tazminata karar verebilmesi öngörüldü.

12 arkadaşlarının davayı kazandığını öğrenen diğer işçiler,“Keşke biz de dava açsaydık” deyince, Öz İplik İş Sendikası devreye girdi. Sendika avukatı, ilk başta dava açmayan işçiler adına, yasa değişikliğinin ardından sendikal tazminat talebiyle açtıkları davayı kazandıklarını ve her birine 12 aylık brüt ücretleri tutarında tazminat ödenmeye başlandığını belirtti.

Sendikal tazminatta gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi dışındaki brüt ücret üzerinden ödeme yapılıyor.

Sendika avukatı ayrıca işveren hakkında, işçileri sendika üyeliği nedeniyle işten attığı gerekçesiyle 128 işçi adına ceza davası açtı. Bunların 51’i dava aşamasında şikâyetlerini geri çekti.

Adıyaman 1. Asliye Ceza Mahkemesi, beş yıllık yargılama sonucu verdiği kararında, 77 işçinin ‘sendikal haklarını kullanmasını engelleme’ suçundan işvereni 77 kez altı ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra cezalarda 6’da 1 oranında indirim yaparak, 77 kez beş ay hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, cezanın iki yıldan az olması ve işveren hakkında daha önce üç yıldan fazla hapis cezası olmamasını dikkate alarak, cezanın ertelenmesine hükmetti.

Bölge idare mahkemesinden de aynı yönde karar çıkarsa, işveren beş yıl içinde herhangi bir suç işlerse, hapis cezasını çekmek zorunda kalacak.