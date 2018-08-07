77 bini aşkın Kıbrıslı Türke “seçme seçilme hakkı” uyarısı

Kıbrıs’ın güneyinde yer alacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı Kıbrıslı Türklere de çağrı yapıldı.

2019-2024 döneminde Kıbrıs’ı temsil edecek 6 temsilci için 26 Mayıs 2019’daki seçim anımsatılarak, 77 binden fazla Kıbrıslı Türkün seçme ve seçilme hakkı iddiası çıktı.

Kıbrıs’ın güneyindeki ‘Merkez Seçim Hizmeti’ tarafından “Değerli Kıbrıslı Türk vatandaşlar” hitabı ile şu açıklama yapıldı:

“26 Mayıs 2019 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2019-2024 dönemi için Avrupa Parlamentosu’ndaki altı temsilcisini seçmeye çağrılacağız. Bu seçim sürecinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarının eşit seçme ve seçilme hakkı vardır.

Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Seçilmesi ile ilgili Yasa’nın Mart 2014 tarihinde oylanan 9(1A) Maddesi’nin hükümlerine göre, Nüfus Kayıt Dairesi tarafından verilen Kıbrıs Cumhuriyeti yeni tip kimlik kartına sahip olan ve Nüfus Kayıt Dairesi’nin Sistemindeki kayıtlı resmi adresi Kıbrıs Cumhuriyeti etkin kontrolü altındaki bölgede bulunmayan 77 binden fazla Kıbrıslı Türkün, otomatik olarak Avrupa Parlamentosu Seçimleri ile ilgili özel seçmen listesine dâhil edilerek, seçme ve seçilme hakkına sahip olacağını bilmeniz önemlidir.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin etkin kontrolü altındaki bölgede ikamet ettiklerini beyan edenlerinizin, seçmen listesine kayıt olmak için başvuru yapması gerektiği belirtilmektedir.

Beklentimiz, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki temsilcilerinin seçilmesine ilişkin bu sürece herkesin katılmasıdır. Avrupa vatandaşları olarak Avrupa seçimlerine katılarak, Avrupa Parlamentosu’ndaki Kıbrıslı temsilcileri seçersiniz. Çünkü herkesin oy kullandığı zaman, herkes kazançlı çıkar.

Dolayısıyla, eğer adresinizin sistemde doğru biçimde kayıtlı olduğu konusunda şüpheniz varsa, 2 Nisan 2019 tarihine kadar Kaza Amiri Daireleri’nden birine veya Vatandaş Hizmet Merkezleri’ne giderek Nüfus Kayıt Dairesi’nin Sisteminde kayıtlı olan resmi adresinizi teyit ediniz.”