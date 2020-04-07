74 yaşındaki Ümit Tilki can verdi

Coronavirüsü nedeniyle yoğun bakımda yatan KKTC vatandaşı 74 yaşındaki Ümit Tilki bu sabah 04.30'da hayatını kaybetti.

Ümit Tilki’nin kalp hastası olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"Lefkoşa DBN Hastanemizde, yoğun bakımda COVID-19 tedavisi sürmekte olan, aynı zamanda hipertansiyon, iskemik kalp rahatsızlığı ve diyabeti de bulunan 74 yaşındaki, KKTC vatandaşı Ümit Tilki (E) bu sabah yaşamını yitirmiştir. Kendisine allahtan rahmet, ailesi ve ülkemize başsağlığı dileriz."