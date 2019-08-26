74 mağduru eserler web'te

Kıbrıslı Rum yetkililerin girişimi ile 1974’te Kıbrıs’ta kaybolan sanat eserleri ile ilgili internet sitesi faaliyete girdi.

Kıbrıslı Rum Müzakereci Ofisi ve Kıbrıs Cumhuriyeti Basın ve Enformasyon Dairesi, 1974’te Kıbrıs’ta kaybolan tüm sanat eserleri ile ilgili bilgi toplamak için özel bir İnternet sitesi (www.cyprusart.eu) kurdu.

İnternet sitesinin amacı, soru listesi yoluyla verilecek şahadetleri kayıt altına alarak, kaybolan sanat eserleri için bir arşiv yaratıyor.

Kıbrıs'ın güneyinden yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Hedef, Kültür ile ilgili Teknik Komitenin Şubat 2018’de kararlaştırılan Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde yasal sahiplerine geri verilmesini kolaylaştırmasına yönelik talimat aldığı 200’den fazla resmin durumunda olduğu gibi, bu eserlerin yerlerinin tespit edilmesi ve yasal sahiplerine ulaştırılmasıdır.

Site, Yunanca, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde işler durumdadır.