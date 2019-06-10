731 bin 189 aktif mobil abone var

Sektörde hizmet veren Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd, Vodafone Mobile Operations Ltd. ve Telekomünikasyon Dairesi’nin Ocak-Mart net satış gelirleri yaklaşık 82.79 milyon TL olarak gerçekleşti.



Ayşe GÜLER

Teknolojiyle birlikte daha da gelişen elektronik haberleşme sektörüne vatandaşların harcadığı miktar dudak uçuklatıyor.

Yalnızca mobil iletişime değil, sabit haberleşme sektörüne de milyonlar gidiyor.

Sektörde hizmet veren Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd, Vodafone Mobile Operations Ltd. ve Telekomünikasyon Dairesi’nin net satış gelirleri yaklaşık 82.79 milyon TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde internet servis sağlayıcılarının net satış gelirleri yaklaşık 23.49 milyon TL oldu.

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) 2019 yılının Ocak-Mart aylarını kapsayan ilk Çeyrek Bülteni’ni yayımladı, sektörle ilgili detaylı veriler paylaşıldı.

RAPORDAN: Ocak ile Mart ayları döneminde ülkedeki kayıtlı mobil abone sayısı 900 bin 334 oldu. Bunların 731 bin 189 aktif.

Mobil abonelerin 574 bin 320’si Kuzey Kıbrıs Turkcell, 326 bin 14’ü ise Telsim şebekesinde kayıtlı …

2018’in son çeyreğinde 323 bin 550 olan akıllı cihaz kullanan kişi sayısı, Mart sonu 9 bin 547 artışla 333 bin 97’ye çıktı.

948 kişi mobil iletişim alanında hizmet veriyor.

3 aylık dönemde cep telefonu kullanan kişiler en çok Türkiye, İngiltere, Nijerya, Kıbrıs’ın güneyi ve Türkmenistan’da yaşayan vatandaşları aradı.

Mobil aboneler en fazla 8 GB ile üzerinde olan internet paketlerini tercih ediyor.

Aralık sonu itibariyle adanın kuzeyinde toplamda 685 baz istasyonu varken, bu sayı Mart sonu 694’e çıktı.

Yeni baz istasyonlarının 5’i Lefkoşa’ya, 3’ü Girne’ye, 1’i de İskele’ye kuruldu.

Sabit Haberleşme sektöründe 85 bin 73 kayıtlı kullanıcı bulunuyor.

Mart sonu itibariyle sabit telefon gelirleri yaklaşık 13,67 milyon TL oldu.

Ocak-Mart dönemi arasında sabit telefonlardan 38.7 milyon dakika konuşuldu.

Sabit telefonlardan en çok Türkiye ve İngiltere ile konuştuk.

Mobil iletişimde manzara…

Kayıtlı abone sayısı 3 ayda 22 bin 344 yükseldi

Cep telefonu kullanımındaki artışla birlikte kayıtlı abone sayısı da doğru orantılı şekilde artıyor.

Buna göre; Ocak ile Mart ayları döneminde ülkedeki kayıtlı mobil abone sayısı 900 bin 334 oldu.

Bunların 731 bin 189 aktif olduğu görüldü.

Mobil abonelerin 574 bin 320’si KKTCELL, 326 bin 14’ü ise Telsim şebekesinde kayıtlı…

Çoğu faturalı…

Resmi verilerde; faturalı-ön ödemeli (kontörlü) mobil abone sayılarının ayrımı da yapılıyor.

2019 yılı birinci çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil abone sayısı 263 bin 455, faturalı mobil abone sayısı ise 467 bin 734 olarak gerçekleşti.

Kayıtlara göre; kontörlü hat kullanan kişilerin sayısı kullanıcıların sayısı, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 1,4, faturalı abonelerin sayısı ise %1,1 oranında arttı.

Akıllı cihaz kullanan kişi sayısı 9 bin 547 arttı

Akıllı cihaz kullanan kişi sayısında artış yaşandı.

Ülkede, 2018’in son çeyreğinde 323 bin 550 olarak kayıtlara geçen akıllı cihaz kullanan kişi sayısı, kısa sürede 9 bin 547 artışla 333 bin 97’ye çıktı.

Böylelikle abonelerin akıllı cihaz kullanım oranı yüzde 67 oldu.

Sektörde 948 kişi çalışıyor

Raporda, sektörde çalışan kişi sayısı da paylaşıldı.

Buna göre toplamda 948 kişi mobil iletişim alanında hizmet veriyor.

Bu kişilerin yüzde 36’sı sabit haberleşme, yüzde 35’i internet servis sağlayıcı, yüzde 29’u da mobil haberleşmede…

En çok aradığımız ve arandığımız ülke Türkiye, İngiltere, Nijerya oldu

3 aylık dönemde cep telefonu kullanan kişiler en çok Türkiye, İngiltere, Nijerya, Kıbrıs’ı güneyi ve Türkmenistan’da yaşayan vatandaşları aradı.

Bununla birlikte Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan cep telefonu kullanıcıları ise en fazla Türkiye, İngiltere ve Nijerya’da yaşayan kişiler tarafından arandı.

Raporda; Türkiye ve İngiltere dışında kalan ülkeler incelendiğinde, Nijerya yönüne gönderilen ve alınan trafiğin ülkede bulunan öğrencilerden, Türkmenistan yönüne gönderilen trafiğin ise ülkede bulunan yabancı iş gücünden kaynaklandığı belirtildi.

Ayda 54.3 milyon SMS

Resmi verilerde; 2013 yılı ilk çeyreğinden itibaren gönderilen aylık ortalama SMS sayısı da paylaşıldı.

Buna göre aylık SMS ortalaması sayısı 2013’ün ilk çeyreğinde 37.33 milyon adet iken, 2019 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 54’lük artışla 54.30 milyona yükseldi.

Mobilden internete bağlanmak: 8 GB ve üzeri

Akıllı telefon kullanımı ile birlikte yaygınlaşan cep telefonundan internete bağlanma her geçen dönem artıyor.

Örneğin, mobil aboneler en fazla 8 GB ile üzerinde olan internet paketlerini tercih ediyor.

Bunun yanı sıra 1-4 GB internet paketleri de sıklıkla kullanılanlar arasında…

9 yeni baz istasyonu…

Kamuoyunda sağlık açısından sıklıkla konuşan baz istasyonu sayısında da 2018 Aralık ayına göre artış olduğu kayıtlara geçti.

Aralık sonu itibariyle adanın kuzeyinde toplamda 685 baz istasyonu varken, bu sayı Mart sonu 694’e çıktı.

Yeni baz istasyonlarının 5’i Lefkoşa’ya, 3’ü Girne’ye, 1’i de İskele’ye kuruldu.

Böylelikle Lefkoşa’daki baz istasyonu sayısı 211’den 216’ya, Girne’deki baz istasyonu sayısı 220’den 223’e, İskele’deki baz istasyonu sayısı da 75’ten 76’ya çıktı.

Mağusa ve Güzelyurt’ta artış yaşanmadı. Mağusa’da 122, Güzelyurt’ta ise 57 baz istasyonu olduğu resmi verilere yansıdı.

Sabit Haberleşme Sektörü…

Sabit Haberleşme sektöründe ise 85 bin 73 kayıtlı kullanıcı bulunuyor, bu alanda yalnızca Telekomünikasyon Dairesi hizmet veriyor.

Resmi verilere göre; Mart sonu itibariyle sabit telefon gelirleri yaklaşık 13,67 milyon TL olarak kayıtlara geçti, Aralık’a kıyasla yüzde 1 artış oldu.

Ülkemizin ortalama hane halkı büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin azalmakla birlikte halen önemli bir kesimine ulaştığı bültende yer aldı.

Ocak-Mart dönemi arasında sabit telefonlardan 38.7 milyon dakika konuşulduğu görüldü, bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 4,3 düşüş olduğu kayıtlara geçti.

Sabit telefonlardan Türkiye ve İngiltere ile konuştuk

Bültende; cep telefonları dışında, sabit telefonlarından aranan ülkeler de detaylı şekilde yer aldı.

Buna göre; vatandaşlar sabit telefonlardan en fazla Türkiye ve İngiltere’de vatandaşları aradı. Aynı şekilde yine bu ülkedeki vatandaşlar tarafından sabit telefonlar aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.