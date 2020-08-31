Dünya geneli yaşanan salgın nedeniyle ülkede okuyan üçüncü ülke öğrencileri için üniversiteler hükümete çağrı yaptı. Karantina uygulaması ile öğrencilerin ülkeye gelişlerine kolaylık sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

KKTC yurttaşı bir çok öğrenci yeni dönemde yurt dışı eğitimini tercih etmedi. Üniversite yöneticilerine göre; geride bıraktığımız yıllara oranla bu yıl KKTC yurttaşı öğrenciler, Kıbrıs’taki üniversiteleri tercih etti.

Devrim DEMİR

Binlerce öğrencinin beklediği ‘yerleştirme’ sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler öğrencilerin ülkeye gelişlerine çevrildi.

Üniversiteler bu yıl dünyayı saran salgın nedeniyle alt yapılarını hem online hem de yüz yüze eğitim yapacak şekilde hazır hale getirdi.

Ülkeye gelişlerde yaşanan uçuş kısıtlamaları nedeniyle öğrencilerin kayıt işlemleri online olarak yapılırken, üniversiteler akademik takvimlerinde de değişikliğe gitti.

Yüzlerce Kıbrıslı Türk öğrenci de bu yıl dünyada yaşanan pandemi nedeniyle yurt dışını çok fazla tercih etmedi.

Üniversiteler, artış gösteren vakalar nedeniyle kısıtlanan uçak sayısının öğrenci gelişleri için kontrollü açılmasını bekliyor.

Mart ayında tespit edilen ilk vakanın ardından ülkeden yaklaşık elli bine yakın öğrenci çıkış yaparken, yeni eğitim yılında adaya 60 bin öğrencinin gelmesi bekleniyor.

Üniversite Rektör ve yardımcıları 2020-2021 Güz Dönemi Eğitim yılını, hükümetten beklentilerini ve yaptıkları çalışmaları YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Karantina bilmecesi…

Ülkeye gelişlerde öğrencilere uygulanacak PCR ve karantina süreci henüz belirlenmedi. Birçok üniversite öğrencilerinin karantina ücretlerini yarıya devletle bölüşmeye hzır olduklarını ifade ederken, gelişlerle ilgili hükümetin alacağı kararlarda netlik beklediklerini kaydettiler.

Yabancı ülkelerde salgın nedeniyle yurt dışına çıkamayan öğrenciler için de alt yapılarını hazırlayan üniversiteler, gelişler konusunda kaygılı.





Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan:

“Gelişler için hükümetin önlem alacağını düşünüyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan, açıklanan yerleştirme sayılarından oldukça memnun olduklarını, tercih edilen en iyi üniversite olduklarını söyledi. Tüzünkan, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik kriz ve belirsizlik içinde sayının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Yerleşen öğrencilerin ise bu şartlarda kaçının kayıt yaptıracağının belirsiz olduğuna da değinen Tüzünkan,” Doluluk oranına erişebileceğimize inanıyorum. Süreç beklediğimiz gibi gelişiyor, kayıtlar 5 Eylüle kadar uzatıldı. Öğrencilerin nasıl geleceği bekleniyor. Öğrencilerin geldikten sonra izole edilmeleri sağlanacak, her şey planlandı. Azalan gemi ve uçak seferlerimizin Eylül sonu ekim başı hükümetin alacağı önlemlerle arttırılacağını düşünüyorum. 5 aylık süreçte öğrencilerin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Biz YDÜ olarak öğrencilerimizi karşılamaya hazırız, KKTC öğrenci başvuru sayısında da geçen yıla oranla daha yüksek bir sayı var. Üçüncü ülke öğrencileri için de önlemler aldık ancak belirsizlik devam ediyor. Genel anlamda geçtiğimiz yıllara göre üçüncü ülke kayıtlarında düşüş gözlemlenirken, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti öğrenci sayısında ciddi bir artış var. Ümit ederiz ki öğrencilerimiz okullarına döner ve sağlıklı bir eğitim yılı geçiririz.”

Uluslararası Final Üniversitesi Yard.Doç.Dr.Bülent Taşel:

“ Hükümetlerin alacağı kararlar net olmalı”

Uluslararası Final Üniversitesi Yardımcı Doç. Dr. Bülent Taşel, güz dönemi derslerin yüz yüze yapılmasını planladıklarını bununla ilgili de tedbirler aldıklarını söyledi. Taşel, seyreltilmiş eğitimden yana olduklarını gelemeyen öğrenciler için de derslerin online yapılmasına hazır olduklarını söyledi.

Taşel, “21 Eylül tarihinde geçtiğimiz yıl yüz yüze yapamadığımız derslerin yapılmasını planlıyoruz. 12 Ekim tarihinde ise dersler başlayacak. C grubunda olan ülkelrden gelecek olan öğrencilerin karantina süreçleri ile ilgili devletle yarı yarıya karantina ücretlerini paylaşmaya hazırız. Öğrencilerimize yaptığımız çağrıda 12 Ekimde derslerin başlayacağı yönünde. KKTC’li öğrenciler de bu yıl yüz yüze eğitime hazır. Gelemeyen öğrenciler için online eğitim sistemimiz de hazır, yurt dışından gelecek olan öğrencilerimizi havaalanı veya limanlardan almaya hazırız. Sınıflardaki sayıyı azaltarak, seyreltilmiş bir eğitim planı yapmaktayız. Ülkeye gelişlerle ilgili hükümetin alacağı kararlar net olmalı.”

Doğu Akdeniz Üniveristesi (DAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu:

“Öğrencilerin gelişleri ile ilgili planlamalar yapılmalı”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Doktor Hüseyin Aktuğlu, öğrenci sayısında bu yıl ciddi bir artıl olduğunu vurguladı. Pandemi nedeniyle kayıtların online yapıldığını öğrencilere mail ve telefon yolu ile iletişim kurarak bilgilendirdiklerini kaydeden Aktuğlu, eğitimle ilgili YÖK’ün 1 Ekim kararı olduğuna dikkati çekti. Aktuğlu, “Üniversite olarak ders başlama tarihimiz 12 ekim. Bu yönde devlet politikası olmalı, yoğun bir öğrenci akışı olacağı gözlemlenmekte öğrencilerin gelişleri için planlamalar yapılmalı. Türkiye hariç 104 değişik ülkeden öğrenci var, gelemeyenlere online eğitim için hazırlık yapıldı. Bu yıl KKTC öğrencilerinden en yüksek kaydı aldık, dünyada pandemi nedeniyle ciddi bir belirsizlik yaşanıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Halil Nadiri:

“İki senaryoya göre hazırlık yaptık”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Halil Nadiri, her türlü senaryoya göre hazırlık yaptıklarını yüz yüze ve dijital eğitime hazır olduklarını söylediler. Bakanlar Kurulunun bu süreçte üniversite eğitimi için alacağı kararların oldukça önemli olduğunu kaydeden Nadiri, “Biz üniversite olarak tüm çalışmalarımızı iki senaryoya göre hazırladık. Kendimizi daha çok geliştirmek adına Eylül ayında eğitimlerimize başlayacağız. Akademik takvim yılımız 5 Ekim’de başlıyor. KKTC’li öğrenciler için de kendi kariyerleri adına en iyi eğitimi sunmak için tüm planlarımızı yaptık, Bakanlar Kurulunun alacağı net kararları bekliyoruz. Üçüncü ülke öğrencileri içinde dijital ortamda dersler verilecek, dünyada birçok üniversite bu uygulamayı yapıyor. Üniversitemiz yeni güz döneminde her iki senaryoya hazır.”

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen:

“Uçuş kısıtlaması endişelendiriyor”

Bahçeşehir Üniversitesi’nin bu yıl ilk kez yüzde 40’lık tercih aldığını kaydeden BAÜ Rektörü Prof. Doktor Zafer Ağdelen, tüm üniversiteler gibi öğrenciler ile telefon yolu iletişimlerini tamamladıklarını söyledi. Kayıt bilgilerinin de verildiğini kaydeden Ağdelen, salgın nedeniyle kayıtların online yapılmasına izin verildiğini kaydetti.

Ağdelen,” Uçuş kısıtlamaları nedeniyle ciddi endişeler var. Yeni tercihler hariç, salgın döneminde 50 bin öğrenci adadan ayrıldı. Çok az yabancı uyruklu öğrenci ülkelerine dönüş yaparken, bu yıl öğrenci sayısında güzel bir artış var. Yeni dönemde kısıtlanan 6 uçakla 60 bin öğrencinin adaya gelmesi bekleniyor. Eğitim yılı başlarken öğrencilerin kontrollü bir şekilde seferlerin arttırılarak ülkeye gelişi sağlanmalı. Üniversite olarak bu yıl yüz yüze eğitim kararı aldık, ancak gelişler konusunda birçok noktada hala ciddi sıkıntılar söz konusu” dedi.

Ağdelen: “Karantina kargaşası online eğitimi işaret ediyor”

BAÜ Rektörü Prof. Doktor Zafer Ağdelen, öğrencilerin gelişlerinde karantina karmaşası da olduğunu vurgulayarak, bu kargaşa nedeniyle online eğitimin bir süre daha devam edebileceğine işaret etti. Güz dönemi eğitimin yarısının online olabileceğini kaydeden Ağdelen,” 12 ekim akademik takvim yılımız. Biraz zaman kazanma adına, bizde bunu yaptık. Online ve yüz yüze eğitim için tüm alt yapımız hazır. KKTC’li öğrenciler de bu yıl yurt dışı seçeneğini yaşanan salgın nedeniyle kapattı. KKTC öğrencileri sınırlı sayıda yurt dışı tercihi yaparken, bu yıl eğitimde çok fazla değişim yaşanacak. Üçüncü ülke öğrencileri için online eğitim planları hazır aynı anda sınıf ortamında derse katılım sağlayabilecekler. Ülkelerinde yaşanan pandemi nedeniyle adaya gelemeyen yabancı öğrenicilerin sadece uygulamalı derslerde sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Bu yıl öğrenci sayısında ciddi bir artış yaşanırken, üniversite olarak ta doluluk oranımız arttı.”

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Prof. Dr. Asım Vehbi:

“ Uçak ve gemi fiyatları çok fahiş”

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Prof. Dr. Asım Vehbi çıkan sonuçların geçen yıla oranla 600 fazla öğrencinin adaya geleceğini söyledi. Ada genelinde bu sayının yeterli olmadığını kaydeden Vehbi, 2015-2016 yılları ararsındaki sayıyı yakalamanın gerektiğini kaydetti.

Bu yıl 8 bin 600 yeni öğrencinin KKTC’deki üniversiteleri kazandığını ifade eden Vehbi, 70 bin üniversite öğrencisinin 15 bine yakınının C kategorisinde olduğunu ve gelişlerin başlaması ile ciddi bir karantina organizasyonunun olması gerektiğine işaret etti.

Vehbi, “Şuan az uçak ve gemi olduğu için bilet fiyatları çok fahiş. Bu fiyatlarla adaya 70 bin öğrenciyi taşımak aylar sürecek. Hükümete bu süreçte büyük görevler düşüyor, zamanımız ise çok kısıtlı. Hükümete önerimiz, turizm olmadığı için kullanılmayan küçük tesisler makul fiyatlarla karantina için kullanılabilir. Biz ARUCAD olarak gelecek olan öğrencilerimize her türlü barınmayı sağlayacak olanaklara sahibiz. Genel bir endişem var, bugünlerin altından el birliği ile kalkabiliriz. Öğrenci sayısının arttığına sevindiğimiz gibi, Ekim ayında ciddi bir hüsran da yaşabiliriz. Akademik takvim 12 Ekim tarihinde başlıyor yüzde 300 civarında da yerli öğrenci kazandık. Tüm alt yapımızı yüz yüze ve online eğitime göre hazırladık. Dileğimiz yüz yüze eğitim.”

LAÜ Rektör Yardımcısı Akın Cellatoğlu :

“Tanıtım faaliyetleri avantaj oldu”

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Akın Cellatoğlu, üniversitelerin asli görevlerinin eğitimi sağlamak olduğunu kaydetti. Cellatoğlu, son 7 yılda üniversitelerine ciddi bir öğrenci artışı olduğunu kaydederek pandemi sürrecinde tanıtım faaliyetlerinin de avantaj olduğunu ifade etti. Ciddi bir öğrenci akışının olduğunu kaydeden Cellatoğlu, hükümetin yeni süreçte üniversitelere yönelik alacağı kararların oldukça etkili olacağını belirtti.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Doç. Dr. Serdal Işıktaş:

“Üçüncü ülke öğrencilerinin de gelmesini istiyoruz”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Doç. Dr. Serdal Işıktaş, 2020-2021 yılı hedefledikleri öğrenci sayısını tamamladıklarını belirterek, online ve yüz yüze eğitimde aldıkları kararları öğrencilere duyurduklarını ifade ettiler. Yüz yüze eğitim için gruplar yaptıklarını kaydeden Işıktaş, 12 Ekim tarihinde eğitim yılının başlanmasına hedef koyduklarını söyledi. KKTC uyruklu öğrencilerde geçmiş yıllara oranla yüzde 46 artış olduğunu kaydeden Işıktaş, kayıtların devam ettiğini salgın sürecini de dikkate aldıklarını belirtti.

Üçüncü ülke öğrencilerinin de yeni dönemde burada olması gerektiğini kaydeden Işıktal, her türlü olasılığa karşı alt yapılarını da hazırladıklarını kaydetti.