7 YILDA % 64 ARTIŞ

Akaryakıt fiyatları giderek cep yakıyor… Son 7 yılda 69 kez zamlanan akaryakıt fiyatları % 63,5 oranında artış gördü. YENDÜZEN 2010'dan günümüze fiyatları mercek altına aldı. 7 yıl içerisinde 98 oktan kurşunsuz benzin % 68, 95 oktan benzin % 61, Euro Dizel % 60, gazyağı ise % 66 oranında zamlandı 2010’da 2.27 TL’den satılan 98 (97) oktan benzin 2017’de 3.87’ TL’ye, 95 oktan benzin 2.27 TL’den 3.67 TL’ye, Euro Dizel 2.26 TL’den 3.63 TL’ye, Gaz yağı ise 2.04 TL’den 3.40 TL’ye yükseldi

Didem MENTEŞ

Akaryakıt fiyatları son 7 yılda rekora koşarak yüzde 63,5 artış gösterdi, depolar yarı yarıya boşaldı.

7 yılda toplam 121 kez değişim gösteren akaryakıt fiyatları 52 kez düşüş yaşarken, 69 defa zamlandı.

2010 yılından günümüze kadar 98 oktan ( o dönem 97) kurşunsuz benzin yüzde 68, 95 oktan kurşunsuz benzin yüzde 61, Euro Dizele yüzde 60, gazyağına ise yüzde 66 oranında zam yapıldı.

Akaryakıta 2016’da 9 kez zam yapılırken, 2017’nin Kasım ayına kadar 2 kez zam yapılarak, fiyatlar iki yılda 10 kez zam gördü.

YENİDÜZEN, 2010 ila 2017 yıllarını kapsayan 7 yıllık akaryakıt fiyatlarını araştırdı, rakamlar araç kullanmanın giderek kullanılmaz hale geldiğini ortaya koydu.

121 defa fiyatlar değişti

Dünyadaki gelişmeler ve dövizdeki iniş çıkışlar 7 yılda neredeyse her ay akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

2010 yılından günümüze dek toplam 121 kez değişim gösteren akaryakıt fiyatları 52 kez düşüş yaşarken, 69 defa zamlandı. En fazla fiyat değişimi 2011 yılında 22 kez yaşanırken, en az değişim ise 2017 yılında meydana geldi. Akaryakıt fiyatları 2010’da 13; 2011’de 22; 2012 ila 2013’de 20’şer; 2014’de 16, 2015’de 14; 2016’da 11 ve 2017 yılında ise 5 kez değişim gösterdi.

Miktarlar artıyor

Petrol şirketlerinin verilerine bakıldığı zaman 2010’da 2.31 TL’den satılan 98 oktan benzin 2017’de 3.87’ TL’ye yükseldi. Bununla birlikte 2010 yılında 2.27 TL olarak satılan 95 oktan benzin, şu anda 3.67 TL’ye satışa sunulurken, Euro Dizel ise 2.26 TL’den 3.63 TL’ye yükseldi. 7 yıllık sürede rekor bir artış yaşayan gaz yağı ise 2.04 TL’den 3.40 TL’ye çıktı. Fiyatlardaki değişim oranı özellikle 2011 yılında kendini göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatları 2011’de kimi ay 3 TL’lere çıkarken, 2012 yılı itibariyle tamamen 3 TL üzerinden satışa sunulmaya başladı.

Artışta ilk sırada % 68 oranla 98 oktan benzin geldi

Yıllar bazında akaryakıtta en fazla artış 98 oktan benzinde yaşandığı dikkat çekti.

2010 yılından günümüze kadar o dönem 97 şuanda 98 olan kurşunsuz benzinde % 67, 95 oranında yükselme yaşandı. 95 oktan kurşunsuz benzin % 61, Euro Dizel ise % 60 oranında artış gördü. Gazyağı ise % 66 oranında büyümeyle rekor yaşadı. Yalnızca 2015 yılında Euro Dizel’de ciddi bir gerileme yaşanırken, 2016 yılında yeniden artış gördü, 2017 yılında ise az bir miktar olsa da gerime yaşandı.

İki yılda 11 zam!

Akaryakıt fiyatlarına 2016 yılı içerisinde toplamda 9 kez zam yapılırken, 2017 yılında 2 kez zam geldi. Akaryakıt fiyatlarına ilk zam 7 Ocak 2017’de 3 ila 7 kuruş arası zam yapılırken, son artış 29 Kasım’da sadece Euro Disel’e yapıldı. 11 Mart, 1 Nisan, 18 Mayıs tarihlerinde akaryakıtta düşüş yaşandı. Verilere göre 29 Kasım 2017 itibariyle 95 oktan benzin 3.91 TL’den 3.87 TL’ye, 98 oktan benzin 3.71 TL’den 3.67 TL’ye inerken, Euro Dizel ise 3.47 TL’den 3.63 TL’ye yükseldi. Gazyağına ise 3.39 TL’den 3.40TL’ye yükseldi.