7 YILDA 22 BİN 215 KİŞİ ‘YASAKLI’ LİSTESİNDE!...

KKTC Merkez Bankası 4. Çeyrek Bülteni, ekonomideki daralmayı gözler önüne serdi, resmi kayıtlarla ortaya koydu. Verilere göre; 2017’nin ilk 10 ayında 2177 kişi çek kullanılmaktan men edildi, böylelikle 2011’den bugüne ‘yasaklı’ listesine giren kişi sayısı 22 bin 215’e ulaştı SON 7 YILDA ÇEK KULLANILMAKTAN MEN EDİLENLER: 2011:3244

2012:3842

2013:2910

2014:3366

2015:3699

2016:2977

2017 (Ocak-Ekim):2177 TOPLAM: 22 BİN 215

Ayşe GÜLER

Ekonomideki daralma nedeniyle her yıl binlerce kişi çek kullanılmaktan men ediliyor, ‘yasaklı’ listesine giriyor.

Yurttaşların alım gücü günden güne erirken, diğer taraftan da diğer taraftan da dövizin önlenemez yükselişi ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden oluyor.

KKTC Merkez Bankası IV. Çeyrek Bülteni’ne göre 2017’nin ilk 10 ayında 2177 kişi çek kullanılmaktan men edildi, böylelikle 2011’den bugüne ‘yasaklı’ listesine giren kişi sayısı 22 bin 215’e yükseldi.

Rekor 2012’de en az 2013…

Resmi verilere göre, çek kullanılmaktan men edilen kişi sayısında rekor artış 2012’de yaşandı.

Söz konusu yıl 3842 kişinin çek kullanılmaktan men edildiği kayıtlara geçti.

Yıllara göre dağılımda ise yasaklı listesindeki sayının en az 2013 yılında olduğu, 2910 kişinin çek kullanamayacağı belirlendi.

Kayıtlarda ‘dalgalı’ seyrediş…

Yasaklı listesine dahil olan kişi sayısı ile ilgili resmi verilerde inişler çıkışların yaşandığı, dalgalı seyrin olduğu kayıtlara da geçti.

Örneğin; 2011’de 3244 kişi çek kullanılmaktan men edilirken, bu sayı 2012’de daha da artarak 3842’e ulaştı.

2013’te ise bu listedeki kişi sayısı 2910’a geriledi.

Yasaklı listesi, inişli-çıkışlı…

Diğer yıllarda da ‘dalgalı’ seyrediş devam etti.

Resmi verilere göre; 2014’te yeniden yükselen ve 3366’ya ulaşan çek kullanılmaktan men edilen kişi sayısı 2015’te daha da artarak, 3699’a yükseldi.

2016’da ise yasaklı listesinde gerileme görüldü, 2977 kişi çek kullanılmaktan men edildi.

2017’nin ilk 10 ayında ise 2177 kişinin yasaklı listesine girdiği görüldü.

10 ayda 2177 kişi…

Rekor Ocak’ta…

Geçtiğimiz yılın aylara göre dağılımı incelendiğinde, çek kullanılmaktan men edilenlerin sayısının en çok Ocak ayında rekora ulaştığı kayıtlara geçti.

Buna göre; Ocak ayında 347 kişinin ‘yasaklı listesine’ girdiği görüldü.

Mayıs’a kadar düşüş, sonrasında dalgalanma…

Ocak ayında rekora ulaşan ‘yasaklı’ listesinin, bu aydan sonra düşüşe geçtiği resmi verilerde yer aldı.

Şubat’ta 197 kişi çek kullanılmaktan men edilirken, Mayıs’a kadar aydan gerileme yaşandı.

Verilere göre; Şubat’ta 197, Mart’ta 182, Nisan’da 174, Mayıs’ta ise 347 kişi çek kullanılmaktan men edildi.

Haziran-Ekim inişli çıkışlı…

Haziran-Ekim aylarında ise çek kullanılmaktan men edilen kişi sayısı inişli çıkışı seyretti.

Mayıs ayına göre ciddi düşüşün yaşandığı Haziran ayında 182 kişinin yasaklı listesine girdiği tespit edildi.

Diğer ayların dağılımı şöyle: Temmuz:155, Ağustos: 173, Eylül 170, Ekim: 196