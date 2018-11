7 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor

Gamze PİR BAYKUR

Akova’da önceki gün 7 yaşındaki kız çocuğunun komşusu tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 45 yaşındaki N.D. ise şikayet üzerine tutuklandı. Suçlamaları kabul etmediği belirtilen zanlı N.D., “Çocuğa karşı cinsel istismar” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat maksatları bakımından aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edilen zanlı N.D., mahkemede “Bana iftira atıldı” dedi.

Yatağa yatırıp yanağından öptüğü iddia ediliyor…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı N.D’nin, 10 Kasım 2018 tarihinde Akova’da evinin yatak odasında, komşusunun kızı olan 7 yaşındaki kızı oyun oynamak bahanesiyle yatak odasındaki yatağa yatırıp üzerini örttüğünü ve yanağından öpmek suretiyle çocuğa cinsel istismar suçunu işlediğini açıkladı. Zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığını belirten tahkikat memuru, zanlının yapılan sorgusunda herhangi bir suçu kabul etmediğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı: “Bana iftira atıldı…”

Mahkemede söz alan zanlı N.D., suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “ Kesinlikle bana iftira atıldı. Bana atılan bu iftira tüm hayatımı sekteye uğrattı” şeklinde kendisini savundu.

2 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Hasan Dağlı, zanlı N.D.’nin tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.