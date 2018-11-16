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  3. "7 üründe ilaç kalıntısı"
"7 üründe ilaç kalıntısı"

"7 üründe ilaç kalıntısı"

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı, 7 üründe ilaç kalıntısına rastlandığı kaydedildi

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Tarım Dairesi 9 Kasım - 15 Kasım 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

1'i yerel üründe, 6'sı da ithal üründe olmak üzere 7 üründe ilaç kalıntısı tespit edildi.

Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklam şöyle:

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar , aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Üzüm (R.G), Armut Çeşitleri,Beyaz Lahana,Biber Çeşitleri,Ayçiçek Küsbesi, Cennet Meyvesi, Lolorosso, Pamuk Tohumu Küsbesi, Pul biber Çeşitleri, Patates, Salatalık ve Yer Fıstığı Kabuğu Paleti olmak üzere 40 numuneden 34'ü temiz olup 6 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS Ltd ait armut(ank) ve kırmızı acı biberden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. ORC Foods Ltd ait armut(ank) ve elma (golden), Köşe Tic. Ltd’e ait cennet meyvesi, Hakan Düzgün'e ait acı kırmızı pul biberden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates,Pazı, Salatalık, Taze Fasulye, Ispanak, Yeşil Lahana, Gulumra, Karnıbahar, Brokoli, Şafuri Kabak, Marul, Kereviz, Pırasa ve Çiçek Lahanası olmak üzere 27 numuneden 26'sı temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Mağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait pazıdan alınan 3. numunenin temiz çıkmasından dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir. Mormenekşe'de Akıle Sesigüzel'e ait kerevizden alınan numune sonucunda, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün bir sonraki laboratuvar analizine kadar hasadı durdurulmuştur.

 

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 
1 Hakan Düzgün İthal Acı K. Pul Biber Limit Üstü 
2 Hürsen Tarım Ür. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
3 Hürsen Tarım Ür. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz 
4 ORC Foods Ltd. İthal Beyaz Lahana Temiz 
5 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
6 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 
7 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
8 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz 
9 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz 
10 Svs Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz 
11 Holly Grains Ltd İthal Pamuk Tohumu Küsbesi Temiz 
12 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz 
13 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
14 Svs Tic. Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Limit Üstü 
15 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü 
16 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şili Kırmızı Biber Temiz 
17 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
18 Nuri Ersoy Ltd. İthal Üzüm(Red Globe) Temiz 
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz 
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz 
23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz 
25 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
26 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Limit Üstü 
27 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Granny) Temiz 
28 Hakan Düzgün İthal Pul Biber Temiz 
29 Hakan Düzgün İthal Pul Biber Temiz 
30 Hakan Düzgün İthal Tatlı Pul Biber Temiz 
31 Hakan Düzgün İthal Acı K. Pul Biber Temiz 
32 ORC Foods Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz 
33 ORC Foods Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü 
34 ORC Foods Ltd. İthal Pırasa Temiz 
35 Holly Grains Ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz 
36 Köşe Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Limit Üstü 
37 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz 
38 Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
39 Selgün Tic. İthal Patates Temiz 
40 Kırmızıgil Ltd. İthal Yer Fıstığı Kabuğu Paleti Temiz 
41 Yoran Tarım Ür. Bostancı Yeşil Lahana Temiz 
42 Yoran Tarım Ür. Bostancı Karnabahar Temiz 
43 Engin Hürsen Bostancı Brokoli Temiz 
44 Kamuran Ender Bostancı T.Fasulye Temiz 
45 Aydın Portakalcı Bostancı Şafuri Kabak Temiz 
46 Aydın Portakalcı Bostancı T.Fasulye Temiz 
47 Engin Hürsen Bostancı Marul Temiz 
48 Engin Hürsen Bostancı Ispanak Temiz 
49 Yoran Tarım Ür. Bostancı Gulumbra Temiz 
50 Rüstem Portakalcı Bostancı T.Fasulye Temiz 
51 Mustafa Karagözlü Yıldırım Fasulye Temiz 
52 Osman Cantaş Yıldırım Domates Temiz 
53 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Domates Temiz 
54 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Patlıcan Temiz 
55 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Salatalık Temiz 
56 İbrahim Ateş Tatlısu Salatalık Temiz 
57 İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz 
58 Akıle Sesigüzel Mormenekşe Kereviz Limit Üstü 
59 Mehmet Gazi Mormenekşe Kereviz Temiz 
60 Teslime Ersöz Mağusa Maydanoz Temiz 
61 Hürü Özer Mormenekşe Salatalık Temiz 
62 Zübeyde Kuşaf Yeniboğaziçi Domates Temiz 
63 Nihat Aydın Geçitköy Pırasa Temiz 
64 Bayram Avcı Geçitköy Ispanak Temiz 
65 Bayram Avcı Geçitköy Çiçek Lahanası Temiz 
66 Ali Güler Geçitköy Marul Temiz 
67 Ayşe Dağtepe Mağusa Pazı Temiz

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