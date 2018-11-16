Tarım Dairesi 9 Kasım - 15 Kasım 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

1'i yerel üründe, 6'sı da ithal üründe olmak üzere 7 üründe ilaç kalıntısı tespit edildi.

Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklam şöyle:

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar , aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Üzüm (R.G), Armut Çeşitleri,Beyaz Lahana,Biber Çeşitleri,Ayçiçek Küsbesi, Cennet Meyvesi, Lolorosso, Pamuk Tohumu Küsbesi, Pul biber Çeşitleri, Patates, Salatalık ve Yer Fıstığı Kabuğu Paleti olmak üzere 40 numuneden 34'ü temiz olup 6 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS Ltd ait armut(ank) ve kırmızı acı biberden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. ORC Foods Ltd ait armut(ank) ve elma (golden), Köşe Tic. Ltd’e ait cennet meyvesi, Hakan Düzgün'e ait acı kırmızı pul biberden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerden Patlıcan, Maydanoz, Domates,Pazı, Salatalık, Taze Fasulye, Ispanak, Yeşil Lahana, Gulumra, Karnıbahar, Brokoli, Şafuri Kabak, Marul, Kereviz, Pırasa ve Çiçek Lahanası olmak üzere 27 numuneden 26'sı temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Mağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait pazıdan alınan 3. numunenin temiz çıkmasından dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir. Mormenekşe'de Akıle Sesigüzel'e ait kerevizden alınan numune sonucunda, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün bir sonraki laboratuvar analizine kadar hasadı durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Hakan Düzgün İthal Acı K. Pul Biber Limit Üstü

2 Hürsen Tarım Ür. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

3 Hürsen Tarım Ür. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz

4 ORC Foods Ltd. İthal Beyaz Lahana Temiz

5 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

6 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

7 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

8 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

9 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

10 Svs Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz

11 Holly Grains Ltd İthal Pamuk Tohumu Küsbesi Temiz

12 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

13 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

14 Svs Tic. Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Limit Üstü

15 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü

16 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şili Kırmızı Biber Temiz

17 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

18 Nuri Ersoy Ltd. İthal Üzüm(Red Globe) Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

25 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

26 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Limit Üstü

27 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Granny) Temiz

28 Hakan Düzgün İthal Pul Biber Temiz

29 Hakan Düzgün İthal Pul Biber Temiz

30 Hakan Düzgün İthal Tatlı Pul Biber Temiz

31 Hakan Düzgün İthal Acı K. Pul Biber Temiz

32 ORC Foods Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

33 ORC Foods Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü

34 ORC Foods Ltd. İthal Pırasa Temiz

35 Holly Grains Ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

36 Köşe Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Limit Üstü

37 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz

38 Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

39 Selgün Tic. İthal Patates Temiz

40 Kırmızıgil Ltd. İthal Yer Fıstığı Kabuğu Paleti Temiz

41 Yoran Tarım Ür. Bostancı Yeşil Lahana Temiz

42 Yoran Tarım Ür. Bostancı Karnabahar Temiz

43 Engin Hürsen Bostancı Brokoli Temiz

44 Kamuran Ender Bostancı T.Fasulye Temiz

45 Aydın Portakalcı Bostancı Şafuri Kabak Temiz

46 Aydın Portakalcı Bostancı T.Fasulye Temiz

47 Engin Hürsen Bostancı Marul Temiz

48 Engin Hürsen Bostancı Ispanak Temiz

49 Yoran Tarım Ür. Bostancı Gulumbra Temiz

50 Rüstem Portakalcı Bostancı T.Fasulye Temiz

51 Mustafa Karagözlü Yıldırım Fasulye Temiz

52 Osman Cantaş Yıldırım Domates Temiz

53 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Domates Temiz

54 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Patlıcan Temiz

55 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Salatalık Temiz

56 İbrahim Ateş Tatlısu Salatalık Temiz

57 İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz

58 Akıle Sesigüzel Mormenekşe Kereviz Limit Üstü

59 Mehmet Gazi Mormenekşe Kereviz Temiz

60 Teslime Ersöz Mağusa Maydanoz Temiz

61 Hürü Özer Mormenekşe Salatalık Temiz

62 Zübeyde Kuşaf Yeniboğaziçi Domates Temiz

63 Nihat Aydın Geçitköy Pırasa Temiz

64 Bayram Avcı Geçitköy Ispanak Temiz

65 Bayram Avcı Geçitköy Çiçek Lahanası Temiz

66 Ali Güler Geçitköy Marul Temiz

67 Ayşe Dağtepe Mağusa Pazı Temiz