“7 saatlik operasyon, 15 ünite kan…”

‘Aort damarı’ yırtılması sonucu bilinci dağınık bir şekilde 11 Haziran tarihinde Yakın Doğu Hastanesine sevk edilen Başbakanlık eski müsteşarı ve eski Milletvekili Alpay Afşaroğlu’nun sağlık durumu iyiye gidiyor.

Önümüzdeki hafta taburcu olması planlanan Afşaroğlu’nun yürümeye başladığı normal serviste gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

7 saat süren ameliyatta 15 ünite kan alan Alpay Afşaroğlu’nun ameliyatını gerçekleştiren doktorlar YENİDÜZEN’e konuştu, bilgi verdi.

Afşaroğlu’nun ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Doç. Doktor Barçın Özcem ve Yardımcı Doç. Doktor Özlem Balcıoğlu, Afşaroğlu’nun ameliyatında zamanla yarıştıklarını ifade etti.

Özcem: “Bilinci dağınıktı”

Alpay Afşaroğlu’nun ameliyatını yapan uzmanlardan Doç. Doktor Barçın Özcem, hastanın 11 Haziran tarihinde ‘Aort yırtılması’ nedeniyle acil bir şekilde Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiğini kaydetti.

Özcem, Afşaroğlu’nun hastaneye ulaştığında şokta olduğunu ve bilincinin ise dağınık olduğunu söyledi. Hızlı bir şekilde ameliyata alınan hastanın tansiyonunun 30’a düştüğünü, kalbinin ise duracak duruma geldiğini kaydeden Özcem, “Hastada uzun bir yırtık vardı. Karın bölgesinden iki bacağını besleyen yaygın bir yırtıktı. Yırtıklar sentetik yapay bir damarla değiştirildi, yırtıklar oldukça dağınık olduğu için karın bölgesinden 4 litreye yakın kan boşaltıldı. Ameliyatta özel aparatlar kullanıldı, boşaltılan kan makinede temizlenip yeniden Afşaroğlu’na verilirken, yaklaşık 15 ünite kan daha takviye edildi.”

“En ölümcül ameliyattı, 7 saat sürdü”

Doç. Doktor Barçın Özcem, Afşaroğlu’nun geçirdiği ameliyatın riskine dikkati çekerek, ameliyatın 7 saat sürdüğünü ifade etti. Özcem, “Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünün en riskli ameliyatını yaptık. Afşaroğlu’nun geliş sebebi karın aort damarı yırtılmasıydı. Yüzde seksen riskli bir ameliyata girdi, 7 saat süren en ölümcül ameliyattı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alınan hastamız, ertesi gün istenilen saatte uyandı ve yoğun bakım servisinde normal süresinde servise alındı” dedi.

Ailesi ile birlikte serviste…

Doç. Doktor Özcem, Alpay Afşaroğlu’nun yoğun bakım servisinden normal servise alındığını, geçirmiş olduğu ameliyatın en büyük ameliyatlardan biri olduğunu ifade ederek, takibinin devamlı bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Serviste ailesi ile birlikte, sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Özcem, “Deneyim gerektiren ekip işi ile hastamız sağlığına kavuştu” dedi.

“Şanslı olan hasta sayısı çok az”

Yardımcı Doç. Doktor Özlem Balcıoğlu, karın aort yırtılmasının çok acil, riskli bir ameliyat olduğunu söyledi. Balcıoğlu, bu tür durumlarda hastaların yüzde ellisinin hastaneye ulaşmadan, birçoğunun ise ameliyat esnasında yaşamlarını kaybedebildiğine işaret ederek, Afşaroğlu’nun şanslı hastalardan olduğunu ifade etti.

Kalp ve Damar Cerrahi bölümünün ‘en acil’ ameliyatlarından olduğunu kaydeden Balcıoğlu, “Yüzde seksen hayati riski olan bu ameliyatlar başarılı geçse bile, ameliyat sonrası çok önemlidir. Afşaroğlu’nun geçirmiş olduğu ameliyat, iç organların da ciddi şekilde hasar gördüğü çok uğraşılması gereken bir ameliyattır. Bu ameliyat ciddi deneyim gerektiren, çok iyi bir ekip tarafından yapılırken, bu tarz ameliyatlarda hastanenin alt yapısının da tam donanımlı olması gerekmekte. Keşke böyle bir durumda gelmese hastalar.”

“Hastalar olduğu yerde ameliyata alınmalı”

Yardımcı Doç.Doktor Özlem Balcıoğlu, ‘aort damarı yırtılması’ ameliyatlarının çok acil ameliyatlar olduğunu tüm dünyada bu durumda olan hastaların olduğu yerde ameliyat olması gerektiğine vurgu yaptı.

Balcıoğlu, “Biz çok mutluyuz, bunun gururunu yaşıyoruz. Bu ameliyatta bildiğimiz tek şey geçen her saatte risk artar. Kanama karın bölgesinde oluştuğu için erken ve acil müdahale etmek gerekir. Zamanla yarışılan çok ciddi riskli bir ameliyattır. Bu duruma gelmeden erken tanı çok önemlidir. Ailesinde ani ölüm hikâyesi olanlar mutlaka Kalp ve Damar Cerrahi bölümüne mutlaka başvurmalı.”

“Hastamız yürüyor, taburcu olması bekleniyor”

Ağır bir ameliyat geçiren ve yeniden sağlığına kavuşması için 7 saat boyunca ellerinden geleni yapan doktorlardan Balcıoğlu, Alpay Afşaroğlu’nun sağlık durumunun çok iyi olduğunu normal serviste takipte tutulduğunu söyleyerek, “Hastamız yalnız başına yürümeye başladı, yemeğini yiyor bundan sonra hayatını nasıl sürdüreceği konusunda bilgilendirildi. Haftaya taburcu olması bekleniyor” dedi.