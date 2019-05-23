“7 Kocalı Hürmüz” sahnelendi

Girne Belediye Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU), Türk komedya geleneğinin efsane hikayesi “7 Kocalı Hürmüz”ü sahneledi.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda pazartesi akşamı ücretsiz sahnelenen oyunu, Girne Belediyesi Gençlik ve Çocuk Tiyatro Ekibi Yönetmeni İsmihan Yorgancı sahneye koydu.

Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, gecede yaptığı konuşmada tiyatroya gösterilen büyük ilgiden dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Atik, “Geleceğimiz emin ellerde” diyerek, oyunda emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Atik, Kasım ayında ikinci oyunu sahneleyeceklerini kaydetti.