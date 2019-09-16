7 kişiye ‘gerekçeli’ yurttaşlık

Dila ŞİMŞEK

Ülkede doğan veya çok küçük yaşlarda ülkeye gelip eğitimini burada tamamlayan 7 kişiye KKTC Yurttaşlığı verildi.

Bakanlar Kurulu'nun verdiği yurttaşlıklar, Resmi Gazete’nin 12 Eylül 2019 tarihinde 126. sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayınlanan yurttaşlıklar, gerekçeleriyle birlikte detaylı olarak yer aldı.

Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, yurttaşlığa alınan kişilerin, burada doğup büyümüş olması, eğitimini burada tamamlamış veya yıllardır ülkede çalışmakta olduğu gerekçeleriyle yurttaş olduğu ifade dildi.

Yurttaşlığa alınan kişilerin, ülke kültürüne adapte olması, yurtdışında uzun süre kalmamış olması, ailesinden bir bireyin yurttaş olması gibi durumlar da ele alındı.

Yurttaşlığa alınan isimler:

Resmi Gazete’nin 12 Eylül 2019’da yayımlanan 126 numaralı sayısına göre Bahar Bender, Leyla Tuğantemir, Aliser İlhan, Yusuf Bozkurt, Remziye Yıldırım, Lale Bender ve Cansu Arslan KKTC yurttaşlığına alındı.

Yurttaşların ayrıntılı açıklamaları:

Bahar Bender: 2 yaşından beri ülkede yaşıyor

Bakanlar Kurulu, 31.1.1997 Berlin doğumlu Bahar Bender'in, 2 yaşında ülkemize

geldiği, 20 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini

ülkemizde tamamladığı, üniversite eğitimine devam ettiği ve ülkemiz kültürü ile büyüdüğü gibi ayrıntıları ele aldı. Bender’in 18 yaşını doldurduktan sonra öğrenci izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 164 günü geçmediği ve annesinin Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı, kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakanlıkça yurttaşlığa alınmadığı gerekçelerini değerlendirdi.

Bakanlar Kurulu Bender’in iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Bahar Bender'in KKTC Yurttaşlığı'na alınmasına karar verdi.

Leyla Tuğantemir: Lefkoşa’da doğdu, 24 senedir burada yaşıyor

Bakanlar Kurulu, 24.8.1995 Lefkoşa doğumlu Leyla Tuğantemir'in, doğduğundan beri 24 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul ve ortaokul eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sonra da çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 36 günü geçmediği gibi koşulları göz önünde bulundurdu. Bakanlar Kurulu Tuğantemir’in iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Leyla Tuğantemir'in KKTC Yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

Aliser İlhan: 4 yaşından beri ülkede yaşıyor

Bakanlar Kurulu, 27.10.1990 Seyhan doğumlu Aliser ilhan'ın, 4 yaşında ülkemize geldiği, 25 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sonra da çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiğini ele aldı.

18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 95 günü geçmediği, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Aliser ilhan'ın KKTC Yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

Yusuf Bozkurt: 21 yıldır ülkede yaşıyor, anne ve babası vatandaş

Bakanlar Kurulu, 1.10.1987 Adıyaman/Gölbaşı doğumlu Yusuf Bozkurt'un, 11 yaşından itibaren 21 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğünü belirtti. Bozkurt’un çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 654 günü geçmediği, babasının Yurttaşlık Yasası'nın

8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı, buna bağlı olarak annesinin de yurttaşlığa alındığı ancak kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakanlıkça yurttaşlığa alınamadığı koşullarına dikkat etti.

Bakanlar Kurulu, Bozkurt’un iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirerek, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Yusuf Bozkurt'un KKTC Yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

Remziye Yıldırım: 1 yaşından beri burada yaşıyor

Bakanlar Kurulu, 20.8.1998 Altınözü doğumlu Remziye Yıldırım'ın, 1 yaşında ülkemize geldiği, 20 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyümüş olmasına dikkat gösterdi. Yıldırım’ın 18 yaşından sonra ziyaretçi izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 14 günü geçmediği, annesinin ikinci evliliğinden dolayı Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı ancak kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakanlıkça yurttaşlığa alınamadığı gerekçelerini ele aldı. Yıldırım’ın, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirilerek, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Remziye Yıldırım'ın KKTC Yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

Lale Bender: Bahar Bender gibi, 2 yaşından beri ülkede yaşıyor

Bakanlar Kurulu, 31.1.1997 Berlin doğumlu Lale Bender'in, 2 yaşında ülkemize geldiği, 20 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, üniversite eğitimine devam ettiği, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşından sonra da öğrenci izni ile ülkemizde kalmaya devam ettiğini değerlendirdi.

Bakanlar Kurulu, Bender’in 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 164 günü geçmediği, annesinin Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı ancak kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakanlıkça yurttaşlığa alınamadığı sebepleri üzerinde durdu. Bender’in, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan, Lale Bender’in KKTC Yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

Cansu Arslan: 5 yaşından beri ülkede yaşıyor, yurtdışında 44 günden fazla bulunmadı

Bakanlar Kurulu, 1.5.1996 Gölbaşı doğumlu Cansu Arslan'ın, 5 yaşında ülkemize geldiği, 18 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, üniversite eğitimini ise Türkiye'de aldığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşından sonra da ziyaretçi izni ile ülkemizde kalmaya devam ettiği gerekçelerini değerlendirdi. Arslan’ın, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 44 günü geçmediği, annesinin Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı, kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakanlıkça yurttaşlığa alınamadığı, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ele alındı.

Bakanlar Kurulu, Arslan’ın devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirerek 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan, Cansu Arslan'ın KKTC Yurttaşlığına alınmasına karar verdi.