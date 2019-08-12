Girne’de Burcan Apartmanı'nın çatısındaki yaşamın ihbar edilmesi ve görüntülerin paylaşılması üzerine Girne Belediyesi ve Polis Genel Müdürlüğü harekete geçti, tutuklanan 7 kişiden 5’inin izinsiz, 2 kişinin ise çalışma izinli olduğu ortaya çıktı.

Girne'de Burcan Apartmanının çatısındaki yaşam görüntüleri paylaşıldı, insanlık dışı koşulları gözler önüne seren görüntüler şok etkisi yarattı.

Bir yurttaşın sosyal medyada paylaşması ile ortaya çıkan görüntülerde, bir apartmanın çatısının ‘ev gibi’ kullanıldığı gözler önünde serildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Bayramın ilk günü,akşam saatlerinde belediyeye ihbar geldiğini, zabıtaların polisle işbirliği içerisinde söz konusu apartmana gece 00:30’da giderek operasyon düzenlediğini söyledi.

Güngördü, çatı katında 7 kişinin kaldığını, 5’inin izinsiz ikamet ettiğini ve diğer iki kişinin ise çalışma izni ile ülkede bulunduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Güngördü, olayın polis soruşturması kapsamında devam ettiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan çok sayıda kişinin şilteler üzerinde uyuduğu görüntülerde, etrafın kirliliği de dikkat çekti.

Görüntüleri sosyal medya hesabından "Girne'de çarşı içinde Burcan Apt çatısında kimliği meçhul kişiler yatıp kalkıyor. Her türlü ihtiyaçlarını yapıyor, bir de aynı yerde kurban kesiyorlar” notuyla paylaşan yurttaş, çatıda yaşayan bu kişilerin uyarıları da dikkate almadığını savundu.

Güngördü: “7 kişi tespit edildi, 5’i izinsiz çıktı”

Girne Belediyesi Başkanı Güngördü YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulundu:

“Bir vatandaşın apartman çatısındaki görüntüleri yayımlamasıyla belediyemize haber geldi. Belediye zabıtası, polis ile işbirliğine geçerek Bayramın ilk gününün gecesinde apartmana giderek operasyon düzenledi. Çatı katında yaşayan 7 kişiye ulaşıldı, 5’inin izinsiz ikamet ettiği, ikisinin ise çalışma izni ile ülkede kaldığı tespit edildi. Belediye olarak, her konuda halkımıza hizmet etmek görevimizdir. Durum oldukça kötüydü, keşke daha önceden ihbar edilseydi. Belediyeye yapılan her ihbarı dikkate alarak, gereken müdahaleyi yapıyor, bizim yetkimiz dışındaki olayları da ilgili makama yönlendiriyoruz”