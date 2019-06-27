7 'kaçak' tutuklandı
Polis, 26-27 Haziran tarihleri arasında yaptığı denetimler sonucunda ülkede izinsiz ikamet eden 7 kişi tespit etti.
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Polis, 26-27 Haziran tarihleri arasında yaptığı denetimler sonucunda ülkede izinsiz ikamet ettikleri belirlenen 7 kişi tespit etti.
‘Kaçakların’ 4’ü Lefkoşa’da, 2’si Güzelyurt’ta ve 1’i Girne’de belirlendi.
Ayrıca Lefkoşa’da yapılan denetimlerde, hakkında ihraç emri bulunan bir kişi tespit edilerek tutuklanırken, Girne’de yapılan denetimlerde bir kişinin aracında kanunsuz bıçak ve muşka bulunarak bahse konu şahıs tutuklandı.
FOTO: Arşiv
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Etiketler : polis, izinsiz ikamet, denetim
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