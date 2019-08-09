7 gün ek tutukluluk

Girne’de sahte evrak düzenleyerek başkalarına ait dairelerin devrini şirketi üzerine yaptığı gerekçesi ile tutuklanan tanınmış iş insanı M.E. ve suç ortağı olduğu ileri sürülen S.Ö bugün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 7 gün daha tutukluluk verdi.