7 Ekim’de 21 Kıbrıslıtürk daha Muratağa’ya defnedilecek…

1974’te Muratağa-Atlılar-Sandallar’da EOKA-B’nin katlederek toplu mezarlara gömdüğü Kıbrıslıtürkler’in DNA eşleşmeleri geldikçe, defin törenleri yapılmaya devam ediliyor…

Yakın tarihimizin en korkunç katliamı olarak bilinen ve 1974’te Muratağa-Atlılar-Sandallar’da EOKA-B’nin katlederek toplu mezarlara gömmüş olduğu, ağırlıkla kadınlar ve çocuklardan ve yaşlılardan oluşan Kıbrıslıtürkler’in DNA eşleşmeleri geldikçe, defin törenleri de yapılmaya devam ediliyor.

Kayıplar Komitesi kazı ekipleri, hatırlanacağı gibi Muratağa-Sandallar’da öldürülen Kıbrıslıtürkler’in gömü yerlerinde kazı yaparak bulduğu insan kalıntılarını antropolojik analize ve DNA testlerine göndermiş bulunuyor. DNA eşleşmeleri gelen Kıbrıslıtürkler’in defin törenlerinden bir yenisi 7 Ekim 2019 tarihinde yapılacak ve şu ana kadar DNA’sı eşleşmiş 21 Kıbrıslıtürk’ten geride kalanlar, Muratağa Şehitliği’ne defnedilecek. Saat 10.00’da başlayacak olan törende önce Muratağa Camisi’nde cenaze namazı kılınacak ve daha sonra da Muratağa Şehitliği’nde defin töreni gerçekleştirilecek.

DNA EŞLEŞMELERİ GELİRSE, DEFNEDİLECEK GRUBA EKLENECEK…

Törenin yapılacağı 7 Ekim 2019 tarihine dek yeni DNA eşleşmeleri gelirse ve aileleri arzu ederse, onlar da defnedilecek olan 21 kişilik gruba eklenecek.

Geçen yıl da DNA eşleşmesi gelen ve Muratağa-Sandallar katliamında öldürülen Kıbrıslıtürkler’in cenaze törenleri yapılmış, çok acı anlar yaşanmıştı.

Kayıplar Komitesi’nin Atlılar’daki toplu mezarda da kazı yapması planlanıyor.

Bilindiği gibi bu sayfalarda yıllar boyunca Muratağa-Atlılar-Sandallar katliamıyla ilgili çeşitli röportajlarımız yayımlanmış, katliamda tüm ailesini kaybeden Hüseyin Rüstem Akansoy, Mustafa Şadanoğlu gibi “kayıp” yakınlarının anlattıklarına geniş yer vermiş, ayrıca katliamla ilgili Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum okurlarımızdan gelen bilgileri de paylaşmıştık.

Yine bu üç Kıbrıslıtürk köyünde EOKA-B’cilerin yaptıkları korkunç şeylerle ilgili olarak Dionisis Mallas’ın çok geniş röportajı da, olayların perde gerisini aydınlatmıştı… Katliamdan saklanarak sağ kurtulan ve toplu mezarların yerini ortaya çıkaran Şafak Nihat’la röportajımız da geniş yankı yaratmıştı…

ETKİSİ KORKUNÇ OLMUŞTU…

Kıbrıs’ın yakın tarihinin bu en korkunç katliamında, EOKA-B’ciler üç köyden toplam 126 kadın ve çocuk ile yaşlı Kıbrıslıtürkler’i öldürerek onları toplu mezarlara gömdükten bir süre sonra, Şafak Nihat’ın toplu mezarları fark ederek yetkilileri bilgilendirmesiyle birlikte toplu mezarlar açılmıştı… Bu olay duyulduğu zaman, Muratağa-Atlılar-Sandallar’ın “intikamı” olarak bu kez de bazı Kıbrıslıtürkler Galatya, Çatoz ve başka yerlerde Kıbrıslırum savaş esirlerini katletmeye girişmişlerdi… Olayın etkileri korkunç olmuştu ve sonuçta EOKA-B’nin bu katliamını gerekçe yapan bazı Kıbrıslıtürkler de pek çok sivil Kıbrıslırum’u “kayıp” etmişlerdi… EOKA-B ise tabir caizse üç köyde yaşamı kurutmuş, geride kalan aileleri mahvetmişti…

Tüm yaslı ailelerin üzüntüsünü paylaşıyoruz ve başsağlığı diliyoruz…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden aldığımız bilgilere göre, DNA eşleşmesi olan ve defnedilecek olan 21 kişi şöyle:

Ayşe Erdoğan

Zehra Erdoğan

Kadriye Erdoğan

Zalihe Hüseyin

Havva Mustafa

Tacay Mustafa

Temray Mustafa

Erdinç Hüseyin

Emine Hüseyin

Seval Hüseyin

Türker Rüstem

Dudu Ali Osman

Hasan Sadık

Naziyet Mehmet

Enver Hüseyin

Ahmet Erdoğan

Hüseyin Erdoğan

Erdoğan Aziz

Mehmet Hüseyin

Ertan Hüseyin

Gültekin Süleyman