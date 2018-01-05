Fehime ALASYA

Gönyeli’de önceki sabah Çetin Kürşat Apartmanı’nın 7. katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, Sabahattin Bayraktaroğlu yedi çocuğu ile sokakta kaldı…

Elçilikten ‘kira desteği’ konusunda sözlü güvence aldığını belirten Sabahattin Bayraktaroğlu, geçici de olsa ailesiyle başını sokacak kiralık bir ev arıyor.

Dün akşamı komşularında konaklayarak geçiren aile, en önemli ve acil ihtiyaçlarının bir barınak olduğunu belirtti.

Sosyal medyadan yardım çağrısı…

Aile için sosyal medyadan yardım çağrısı yapıldı, özellikle çocuklar için kıyafet, ayakkabı, 1 ve 2 yaşlarındaki çocuklar için bez istendi.

Çağrı şöyle:

“Sabah saat 10 civarında bizim de kaldığımız apartmanın(Çetin Kürşat apartmanı Gönyeli) 7.katında maalesef yangın çıktı...7 çocuklu ailenin evi eşyaları her şeyleri küle döndü. Hiçbir şeyleri kalmadı. Soğuk kış günün de sokakta kaldılar. Ne kadar yardımcı olabiliriz bilmiyorum ama elimizden ne gelirse yiyecek içecek kıyafet bez yardımı yeni iç çamaşırı eşya ve EN ONEMLISI KALACAK YERLERI YOK uygun fiyatlı kiralık ev... Çocukların yaş grubu ve ayak numaralarını yazıyorum. Anne ve babanın tam bilmiyorum 38 -40 yaşlarındalar. L veya XL olabilir...

Ailenin numarası Sabahattin:05488242471, Melek: 05338889084

**14 yaşında kız çocuğu ayak numarası 38

** 13 yaşında kız çocuğu ayak numarası 37

** 10 yaşında kız çocuğu ayak numarası 36

** 9 yaşında erkek çocuğu ayak numarası 34

** 6 yaşında erkek çocuğu ayak numarası 33

** 2 yaşında erkek çocuğu ayak numarası 26

** 1 yaşında kız çocuğu ayak numarası 21-22

1 ve 2 yaşındaki çocuklar için 4 ve 5 numara bez.

Yardımcı olmak isteyen arkadaşlarım özelden ve ya yoruma yazınız. Gönlünüzden elinizden ne gelirse…”

YENİDÜZEN, ev sahibi İltaç Çırakoğlu ve evde kiracı olan Sabahattin Bayraktaroğlu ile konuştu. Haberin ayrıntıları YARIN YENİDÜZEN’de…