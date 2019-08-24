7 buçuk ayda ‘ikamet izinsiz’ 536 kişi bulundu

Devrim DEMİR

2019 yılı başında bu yana hemen her gün Polis Bültenleri’ne ‘ikamet izinsiz’ onlarca kişinin tespiti yansıyor.

Resmi verilere göre 7 buçuk ayda toplam 536 kişi, ‘ikamet izinsiz’ olarak tespit edildi.

Kimi polisin sürdürdüğü operasyonlar neticesinde ‘izinsiz’ yaşadıkları ikametgâhlarında, kimisi ihbar üzerine apartmanların çatı katında veya Girne Limanı’nda sabahladıkları banklarda tespit edilen yüzlerce kişi önce tutuklanıyor, çıkarıldıkları mahkemenin emriyle sonra ‘ihraç’ ediliyor.

Polisin Haziran ayı itibarıyla artırdığı denetimlerin yanı sıra ihbarlarla da hemen her gün ülkede ‘ikamet izinsiz’ kişilerin tespitleri dikkat çekiyor.

En fazla Mağusa’da sonra Girne’de…

Tutuklanan ve ülkede ‘yasal statüsü’ olmayan yüzlerce kişiden soruşturması tamamlanan kaçaklar ihraç edilirken, bir kısmı halen cezaevinde çok sayıda kişi ise polis hücrelerinde yargı sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

İkamet izinsiz en fazla kişinin Mağusa’da tespit edildiği resmi verilere yansırken, Mağusa’yı Girne, ardında da Lefkoşa izledi.

01 Ocak- 21 Ağustos tarihleri arasında yakalanan ‘İkamet izinsiz’ kişi sayısının müdürlüklere göre dağlımı ise şu şekilde:

Polis Genel Müdürlüğü 16, Lefkoşa Polis Müdürlüğü 112, Mağusa Polis Müdürlüğü 187, Girne Polis Müdürlüğü 138, Güzelyurt Polis Müdürlüğü 61, İskele Polis Müdürlüğü 22.

Polisi artan suçlar nedeniyle Haziran ayında başlattığı ‘Suçla Operasyonel Mücadele’ çalışmalarıyla da artış gösteren tespitlerin, Eylül sonuna kadar devam edecek çalışma ile daha da artması bekleniyor.

Cezaevi ve polis hücrelerinde bekleyenler var

Ada geneli yapılan operasyonlarda ülkede ‘İkamet izinsiz’ olarak tutuklanan 17 kişi Merkezi Cezaevinde. 7 kişi yargılanıp hüküm alırken, 10 kişi yargılanmayı bekliyor. Cezasını tamamlayanlar için ihraç işlemi gerçekleşirken, mahkeme emri ile soruşturması tamamlanmayanlar polis hücrelerinde tutuklu bekliyor.