Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından Lefkoşa-Mağusa anayolunun Ulukışla yol kavşağında yapılan operasyonda Neolitik Döneme (Cilalı Taş Devrine) ait 7 bin yıllık taş balta bulundu. 7 bin yıllık taş baltayı konu yere saklayan Y.B. ise polis tarafından tutuklandı. “İzinsiz eski eser tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Bulut, tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalacak.

Odun toplarken bulmuş...

Meselenin tahkikat memuru Emin Özbilen, 20 Aralık tarihinde Lefkoşa-Mağusa anayolunda Ulukışla yol kavşağında polis ekiplerince yapılan aramada zanlı Y.B’nin 10-15 gün önce Tirmen köyünün üst kısmında odun topladığı esnada taşlar arasında bulmuş olduğu eski eser niteliğindeki Neolitik Döneme (Cilalı Taş Devrine) ait yaklaşık 7 bin yıllık 24 cm uzunluğundaki ucu sivri taş balta bulunduğunu açıkladı. Zanlı Y.B’nin ayni tarihte tespit edilerek tutuklandığını belirten Özbilen, zanlı gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi. Özbilen, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirterek, eski eser nitelikli baltanın değer tespitinin yapılacağını açıkladı. Özbilen, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlı Bulut’un 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Y.B’nin tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.