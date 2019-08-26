7 bin 442 araçtan 776'sına yasal işlem yapıldı

Polis tarafından, 19 – 25 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 442 araç sürücüsü kontrol edildi 776’sı hakkında ileri işleme gidildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 142’si süratli araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak, 31’i dikkatsiz sürüş yapmak, 94’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 24’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 35’i alkollü araç kullanmak, 104’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 76’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 22’si muayenesiz araç kullanmak, 39’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 10’u "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 184’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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