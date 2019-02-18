‘7’ bela Kartal: 7-1

K-Pet Süper Lig’de lider Yenicami 18.haftada ligde kalma mücadelesi veren Gençler Birliği’ni konuk etti. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yenicami rakibini 7-1 mağlup ederek hem rakiplerine gözdağı verdi hem de liderliğini sürdürdü. Yenicami’nin baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Hascan Kırmaz, John Ebuka (3), Kenneth Ngwoke, Aminu Mohammed ve Mehmet Altın kaydederken, Gençler Birliği’nin tek golü İbrahim Köse’den geldi. Yenicami John Ebuka ile Gençler Birliği de İbrahim Köse ile birer penaltı atışından yararlanamadı. Yenicami aldığı galibiyetle puanını 42’ye yükseltirken, Gençler Birliği 14 puanda kaldı.

STAT: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: U.Hamamcıoğlu, A.Özkurtuluş, C.Öksüzoğulları

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Salih Güvensoy*

Emin Atabek*

Yasin Açıkel*

Hüseyin Sadıklar**

(Dk.66 M.Altın)

Aminu Mohammed**

Hascan Kırmaz**

Tansel Ekingen**

(Dk.75 M.İnanç)

Farouk Dadzie**

Kenneth Ngwoke*

(Dk.75 M.Çavuş)

John Ebuka***

TD: Sedat Devecioğlu

L. GENÇLER BİRLİĞİ

Tolga Nergiz*

Kadir Erol*

Sami Ergazi*

Mustafa Tekpınar*

Sinan Öğüt*

Berk Kaya*

(Dk.75 Hasan)

Elvis Sakyi**

Wanderson Miranda*

(Dk.46 İ. Köse)

Tacettin Köse*

Ahmet Kara*

Guaman Lahra*

(Dk.46 Sertan)

TD: Salih Sakallı

GOLLER: Dk.22 Hascan Kırmaz, Dk.45, 59 ve 73 John Ebuka, Dk.51 Kenneth Ngwoke, Dk.80 Aminu Mohammed, Dk.82 Mehmet Altın (Yenicami) – Dk.90 İbrahim Köse (L. Gençler Birliği)

