7 ayda, 7 ‘genç’ kayıp!

Trafikte ilk 7 ayda 18 kişi yitirilirken, son dönemde art arda yaşanan genç kayıplar daha da yürek sızlattı.

Ağır bilanço can yakarken, ölümlü trafik kazalarında 7 gencin hayatını kaybettiği polis kayıtlarına geçti.

Yaşları 15 ila 27 arasında değişen, 1’i kadın, 6 erkek hayatlarının baharında yaşama veda etti.

Kimileri tek başına yaptığı trafik kazaları sonucu, kimileri yolcu bulunduğu araçta hayatını kaybetti.

Bazıları ise ‘karşıdan gelen aracın’ kurbanı oldu, bazı kayıplar ise yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yaşandı.

Yolu karşıdan karşıya geçmeye çalıştı, hayatını kaybetti…

Ölümlü trafik kazalarının son kaybı, 20 yaşındaki Yunus Alkan oldu.

Dün saat 01:40 sıralarında, Değirmenlik- Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında Değirmenlik istikametinden Demirhan istikametine doğru seyreden Ayhan Kılıç yönetimindeki TLY 989 plakalı araç sürüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeğe çalışan Yunus Alkan’a aracının sol ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Yunus Alkan, önce Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne, ardından da YDÜ Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından, araç sürücüsü Ayhan Kılıç tutuklanmıştı.

En küçüğü, en çok can yakanı…

Bu yılki ölümlü trafik kazalarında, ‘en çok can yakan’, resmi verilere de bu yılın ‘en genç’ kaybı olarak geçen 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları oldu.

Kusetoğulları’nın yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından aile dramı çıkmış, yeğeni H.S tutuklanmıştı.

3 Temmuz’da saat 22.00 sıralarında H.S (E-17), yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç ile İnönü istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak takla atmıştı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Nergisli'de sakin Hasan Kusetogulları (E-15) Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiş,

araç sürücüsü H.S tutuklanmıştı.

Yoldan çıktı, kaya parçasına çarptı, takla attı

Mutluyaka - Mormenekşe Anayolu üzerinde 2 Temmuz’da meydana gelen meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Önder Gülkan hayatını kaybetmişti.

Drag sevdalısı da olan Gülkan, saat 00.30 raddelerinde, Mutluyaka - Mormenekşe Anayolu üzerinde, yönetimindeki FE 096 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkarak önce tarla kenarında bulunan kaya parçasına çarpıp iki takla attıktan sonra önü doğu istikametine doğru bakar şekilde durmuştu.

Araç sürücü olay mahallinde yaşamını yitirmişti.

Daha 21 yaşındaydı…

1 Haziran tarihinde, Mağusa İskele Anayolu üzerinde, 21 yaşındaki Sadrettin Kara, yönetimindeki EK 303 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada Ambella Restoran yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp 55 numaralı ikametgahın bahçe duvarına çarparak kontrolsüz bir şekilde takla atıp sürüklemişti.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Sadrettin Kara, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Okaliptüs ağacına çarpmıştı…

Yine 1 Haziran’da saat 04:30 sıralarında Lefkoşa - Mağusa anayolu, Yeniceköy-Aslanköy kavşakları arasında 26 yaşındaki Mehmet Aydın, yönetimindeki FL 624 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yeniceköy kavşağını geçtikten sonra yolun solundan çıkarak okaliptüs ağacına çarpmıştı.

Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinde yaşamını kaybetmişti.

‘Karşıdan gelen’ araç çarptı, kurtarılamadı…

Trafik kazalarında ‘karşıdan gelen’ araçlarda kayıplara yol açtı.

Lefkoşa – Girne Anayolu Lavinium önlerinde, 24 Nisan tarihinde Girne istikametine doğru seyreden 28 yaşındaki Yasin Er, yönetimindeki KS 824 plakalı araç orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek karşı istikametten gelmekte olan 24 yaşındaki Hilmi Çelebioğlu yönetimindeki HC 688 plakalı araçla çarpışmıştı.

Kaza sonucu ikisi ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralanmıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KS 824 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şahin Sevimli (E-29) ve HC 688 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sercan Hallaç (E-23) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırılmıştı.

Çelebioğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yine karşı şerit, 1 ölü…

10 Mart’ta ise Ercan-İskele Anayolu üzerinde, Yeniceköy kavşağında

50 yaşındaki Fatma Yakupoğluları, yönetimindeki GS 918 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, o esnada karşı istikametten gelen 27 yaşındaki İlter Taşpınar yönetimindeki PR 959 plakalı aracın önünü tıkamıştı.

Yaşanan çarpışma sonucu PR 959 plakalı araç, yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrilmişti.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile PR 959 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Umut Çavuşgil kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen İlter Taşpınar, yaşama veda etmişti.