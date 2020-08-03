7 ayda 14 ölüm

Dila ŞİMŞEK

Trafik, 7 ayda 14 can aldı.

Ocak ayından bu yana, 13 ölümlü trafik kazası gerçekleşti, 14 kişi yaşamını yitirdi, onlarca aileye acı haber gitti.

2020’nin en çok ölümlü kazası Haziran ve Temmuz’da meydana gelirken, salgında kapanmanın da etkisiyle Şubat, Mart ve Mayıs aylarında ise hiç ölümlü kaza olmadı.

Haziran’da beş, Temmuz’da beş kişi olmak üzere toplam 10 kişi trafik kazaları nedeniyle kaybedildi.

En son kaza, bayramın ilk günü olan 31 Temmuz’un sabah saatlerinde gerçekleşti, 24 yaşındaki Ahmet Yıldırım’ın ailesi acı dolu bir gün yaşadı.

Hafızalara kazınan kazalardan biri de, bir çiftin yaşamını yitirdiği, 15 Haziran’da yaşanan Tatlısu-Girne kazası oldu. Kazada ağır yaralanan Kemal Aydın aynı gün, eşi Ayla Yılmaz Aydın ise bir hafta sonra hayata gözlerini yumdu. Çiftin bir çocuğu da geride kaldı…

Polis Basın Subaylığı’nın yaptığı açıklamalarda, ‘ihmal’, ‘dikkatsizlik’, ‘alkol’ ve ‘hız’ dikkat çekti.

2019 yılında trafiğe 30 can verdik…

2019 yılında 30 kişi ‘ihmal’ ve ‘dikkatsizlik’ sonucu trafikte can verdi... 2017’den 2019’a ise 91 kişi yaşamını yitirdi.

2017’de yollarda 37, 2018 yılında 24, 2019 yılının Aralık ayına kadar ise 30 kişi hayatını kaybetti.

Bayramın ilk günü bir aileye ateş düştü…

Lefkoşa - Dikmen Anayolu’nda 31 Temmuz’da sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Lefkoşa’da yaşayan 24 yaşındaki Ahmet Yıldırım hayatını kaybetti. Aynı kazada, 2 kişi de yaralandı.

Traktör kazası…

Göçeri köyünde 25 Temmuz’da 19.00 sıralarında meydana gelen traktör kazasında köy sakini 70 yaşındaki Ali İzmirli hayatını kaybetti.

Polis açıklamasına göre Göçeri'de sakin Ali İzmirli (E-70), kullanımındaki traktör ile köy içerisinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun sağından çıkıp önce taşa ardından elektrik direğine çarpıp devrildi.

Alkollü sürücü can aldı…

Girne–Alsancak çevre yolunda 24 Temmuz gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, 32 yaşındaki Naile Garibova hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafik kazası, günün ilk dakikalarında, saat 00:40’ta gerçekleşti. Alsancak köyü girişindeki kazada, 151 promil alkollü içki tesiri altındaki Altuğ Özçavdarlı’nın (E-30) yönetimindeki JB 135 plakalı araç, Girne istikametinde seyrederken, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attı.

Motosiklet kazasında bir ölü…

Tepebaşı-Akdeniz Anayolu'nda motosikletiyle Akdeniz köyüne gitmeye çalışan 40 yaşındaki Vedat Çakır, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi.

21 Temmuz’da saat 01.00 sıralarında motosikletiyle Tepebaşı'ndan Akdeniz'e doğru seyrettiği sırada, yolun sağında bulunan kaya parçalarına çarparak devrilen Çakır, olay yerinde hayatını kaybetti.

Günlerce hayata tutunmaya çalıştı…

Mağusa'da meydana gelen kazada ağır yaralanan 61 yaşındaki Metin Ertorun hayatını kaybetti.

16 Temmuz’da meydana gelen kazada ağır yaralanan Metin Ertorun kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Ertorun tedavi görmekte olduğu hastanede, 20 Temmuz’da saat 00.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Karşı şeride geçti…

Güzelyurt-Lefke yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 26 yaşındaki Taylan Ekerel, karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Kaza sonucu Ekerel yaşamını yitirdi.

25 Haziran’da saat 04.30 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin 26 yaşındaki Taylan Ekerel yönetimindeki JR 673 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada elektrik santrali önlerine geldiği zaman sağa meyilli virajı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yeşilırmak’ta sakin 46 yaşındaki Adem Gökçe yönetimindeki FZ 913 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Taylan Ekerel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, FZ 913 plakalı araç sürücüsü Adem Gökçe ise yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştı.

Bir çift yaşamını yitirdi, geride çocukları kaldı

Tatlısu-Girne anayolunda 15 Haziran Pazartesi günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kemal Aydın yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Eşi Ayla Yılmaz Aydın, olaydan bir hafta sonra tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kazada kendi şeridinde seyretmekte olan araçta bulunan Tatlısu sakini çiftin, bir çocukları vardı.

Motosiklet ve araba çarpıştı, bir kişi öldü…

Gönyeli’de 15 Haziran’da, kavşakta durmayarak sağa dönen ve karşıdan gelen araçla çarpışan motosiklet sürücüsü 65 yaşındaki Mustafa İpek, hayatını kaybetti.

Motosiklet ve arabanın çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa İpek, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Polis, araç sürücüsü Muhammet Bestami Durmuş’un tutuklandığını ve kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.

Traktör kazasında 1 ölü…

Göçeri-Şirinevler Anayolunda 14 Haziran’da saat 11.00 sıralarında meydana gelen traktör kazasında 29 yaşındaki Azamat Jumaniyazow hayatını kaybetti.

Arkasında römork takılı CV 926 plakalı traktör ile Şirinevler’ine doğru giden Azamat Jumaniyazow, yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrildi…

Aracın çarptığı yaya kurtulamadı…

Karaoğlanoğlu’nda bir aracın çarptığı 20 yaşındaki Ngoy David Kakudji ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza 11 Haziran’da 22.30 sıralarında meydana geldi. Girne istikametine seyreden 22 yaşındaki Mustafa Volkan Hasanbulli’nin kullandığı GB 606 plakalı araçla yaya Ngoy David Kakudji’ye çarparak ölümüne neden oldu. Kakudji kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı…

Traktör devrildi, sürücü kurtarılamadı…

Ergazi köyünde traktörünün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 67 yaşındaki Özkan Tansu, tedavi görmekte olduğu hastanede 2 Nisan’da yaşamını yitirdi.

Araç takla attı, dere yatağına düştü: 1 ölü

Lefkoşa-Mağusa anayolunda 28 Ocak’ta gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Günay Öztürkler yaşamını yitirdi. Kazada aynı araçta bulunan Mustafa Kurucu, Müslüm Taş ve Yusuf Taylan Özaydın yaralandı.

Kaza, Korkuteli yakınlarında Günay Öztürkler’in kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra, takla atarak dere yatağına düşmesiyle gerçekleşmişti.

2020’nin ilk ölümlü kazası Ocak’ta gerçekleşti…

Girne'de 20 Ocak’ta akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 42 yaşındaki Mahir Salman Söker, aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden oldu. 51 yaşındaki Veysel Can isimli yaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaya çarpan araç sürücüsü tutuklanmıştı.

2019 yılında trafiğe 30 can…

2019 yılında ise 30 kişi ‘ihmal’ ve ‘dikkatsizlik’ sonucu trafikte can verdi... 2017’den 2019’a 91 kişi yaşamını yitirdi.

2017’de yollarda 37 kişi hayatını kaybederken, 2018 yılında 24, 2019 yılının Aralık ayına kadar ölüm rakamı 30 olarak polis kayıtlarına geçti.

Şubat ayında iki yaya 1 sürücü…

2019 yılının ilk ölümlü kaza haberi Değirmenlik-Dağyolu anayolunda 1 Şubat tarihinde meydana geldi. İki aracın yüz yüze çarpışması sonucu, 41 yaşındaki İnan Öden hayatını kaybetti. 8 Şubat tarihinde Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda yaya olarak yürüyen 37 yaşındaki Sufil İslam ve 31 yaşındaki Ripon Ali hayatını kaybetti.

Mart ayında yüz yüze çarpışan araçlarda 6 kişi hayatını kaybetti

Yollar Mart ayında kana doymadı. Yüz yüze çarpışan araçlarda 6 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. 7 Mart tarihinde Pamuklu-Kumyalı anayolunda iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu 53 yaşındaki Elif Demir ve 31 yaşındaki Asiye Çınar Talay hayatını kaybetti.

Ercan-İskele anayolunda 10 Mart tarihinde iki aracın yüz yüze çarpışması sonucunda ise 27 yaşındaki İlter Taşpınar Çavuşgil hayatını kaybetti.

28 Mart tarihinde Pirhan yolunda meydana gelen korkunç kazada, iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu aynı araçta bulunan 34 yaşındaki Tuba Kılıç ve 41 yaşındaki Coşkun Özyıkıcı hayatını kaybetti.

Bariyer yoktu…

Girne-Lefkoşa anayolunda 24 Nisan tarihinde meydana gelen kazada Hilmi Çelebioğlu hayatını kaybetmişti. Karşı şeritten ters yöne geçen sürücü hatası sonucu hayatını kaybeden Çelebioğlu’nun ölümünün ardından bariyer tartışması gündeme gelmişti. 1 kişinin hayatını kaybettiği yolda Çelebioğlu’nun yakınları eylem yaptı, yolda hala bariyer yok.

Haziran ayında 5 kişi, sürücü hataları dikkat çekti…

Haziran ayında da peş peşe trafikte ölüm haberleri geldi. Yeniceköy-Aslanköy anayolu arasında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu 26 yaşındaki Mehmet Aydın hayatını kaybetti. Mağusa-İskele anayolunda yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybeden 21 yaşındaki Sadrettin Kara bir evin bahçe duvarına çarptı, hayatını kaybetti.

Mayıs ayında Haspolat yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan 42 yaşındaki İbrahim Tekedoğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ötüken köyü girişinde 26 Haziran tarihinde yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybeden 47 yaşındaki Nefi Yazıcı, kamyonla çarpıştı, Yazıcı hayatını kaybetti.

Girne-Tatlısu anayolunda 29 Haziran tarihinde minibüs ve kamyon çarpışması sonucu minibüste yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti.

15 yaşında trafiğe kurban…

Temmuz ayında Mutluyaka-Mormenekşe anayolunda yönetimindeki araç ile yoldan çıkarak kaya parçasına çarpan 26 yaşındaki Önder Gülkan hayatını kaybetti.

3 Temmuz tarihinde 17 yaşındaki yeğenin kullanımındaki araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları Nergisli-İnönü anayolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Değirmenlik-Girne anayolunda 5 Temmuz tarihinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Yunus Alkan, hayatını kaybetti.

Görneç-Alevkayası anayolunda yönetimindeki traktör ile 50 metre yükseklikten düşen 68 yaşındaki Erdoğan İnce hayatını kaybetti.

TIR ve kamyon dehşeti…

Lefke-Güzelyurt anayolunda 8 Ağustos tarihinde yönetimindeki araç ile yolun sağına geçen 79 yaşındaki sürücü Kostas Stylianou TIR’la çarpıştı, hayatını kaybetti.

Aynı tarihte bir başka acı haberde Kalkanlı-Çamlıbel anayolundan geldi. 45 yaşındaki Celal Aydın, yönetimindeki aracı ile yolun solundaki bariyerlere çarptıktan sonra, karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı hayatını kaybetti.

Sürat ve karşı şerit ihlali…

Yeşilköy-Yenierenköy anayolunda direksiyon hâkimiyetini kaybeden 36 yaşındaki Mehmet Akın 10 Eylül tarihinde hayatını kaybetti. Eski Alayköy- Türkeli Anayolunda aşırı süratli bir şekilde yönetimindeki araç ile yoldan çıkan 35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin yolun sağındaki ağaca çarparak hayatını kaybetti.

Ulukışla kavşağı yakınlarında 6 Ekim tarihinde meydana gelen kaza ise uzun süre gündemde kalmış bariyer eksikliği tartışmalara neden olmuştu. Yönetimindeki araç ile karşı şeride geçen 30 yaşındaki Haşim Girgin, 42 yaşındaki Yahya Amasyalı’nın kullanımındaki araç ile yüz yüze çarpıştı. Feci kazanın ardından Haşim Girgin, Yahya Amasyalı ve araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Aysın Amasyalı hayatını kaybetti. Amasyalı çiftinin çocukları ise ağır şekilde yaralanmış günlerce yoğun bakımda kalmıştı.

11 Ekim tarihinde Girne-Güzelyurt anayolunda yaya olarak yürüyen Hüseyin Âşık’ta trafik kurbanı oldu.

15 Eylül tarihinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan 35 yaşındaki İsmail Özdemir’de 1 ay sonra hayatını kaybetti.

Cinayet gibi kazalar…

Kasım ayında peşi sıra yaşanan kazalar ‘cinayet gibi’ dedirtti. Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda 2 Kasım tarihinde meydana gelen kazada yol içinde bulunduğu esnada aracına arkadan gelen bir başka aracın çarpması sonucu TIR’a çarpan sürücü Devrim Yılmaz ve eşi Seda Yılmaz hayatını kaybetti. Yapılan polis soruşturmasında sürücünün aşırı süratli ve alkollü olduğu açıklanırken, iki kişinin ölümüne sebebiyet veren sürücü cezaevine gönderildi.

23 Kasım tarihinde Hamitköy’de meydana gelen korkunç kaza sonucu 3 yaşındaki Ege Metin Ömerağa, sürücü kurbanı oldu. Dedesinin yönetimindeki traktörde dengesini kaybederek düşen 3 yaşındaki Ömerağa feci şekilde can verdi.

Aynı yerde ikinci facia…

Ekim ayında bariyer olmadığı için karşı şeritten ters yöne giren araç çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği yerde, 24 Aralık tarihinde benzer bir şekilde meydana gelen kaza gündeme yeniden bariyer tartışmasını getirdi.

Karşı şerit ihlali yaparak, ters şeride giren sürücü hatası sonucu 40 yaşındaki Esra Korcan hayatını kaybetti.

Kazaya büyük tepki verilirken, Korcan’ın defnedildiği gün kaza yerine bariyer konulması tepkileri arttırdı.